"El 25% no puede pagar sus créditos", alertó Hernán Letcher en "QR!" sobre el aumento de la mora

El programa “QR!” de Canal E analizó el crecimiento de la mora y el endeudamiento en Argentina. Durante su columna, el economista Hernán Letcher señaló que cada vez más personas tienen dificultades para pagar sus créditos y vinculó el fenómeno con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

“El 25% de la gente que tiene un crédito no lo puede pagar”, afirmó Letcher al explicar los datos de irregularidad financiera que, según detalló, muestran un aumento sostenido de los incumplimientos tanto en el sistema tradicional como en las billeteras virtuales.

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El especialista sostuvo que el problema no se limita al sistema financiero, sino que tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los argentinos, ya que muchas familias deben reducir su consumo para poder afrontar las cuotas.

El impacto de la mora en el consumo diario

Durante la entrevista, Letcher explicó que cuando una persona no puede cumplir con sus obligaciones financieras, el efecto se traslada rápidamente al consumo.

“Cuando te cobran la cuota, tenés menos plata disponible”, señaló, al referirse a casos de personas que destinan una parte importante de sus ingresos al pago de préstamos.

Como ejemplo, relató el caso de una jubilada que cobra la mínima y que, luego de solicitar un crédito para realizar arreglos en su vivienda, terminó recibiendo apenas una parte de su ingreso mensual debido a los descuentos aplicados.

Según explicó, este tipo de situaciones reflejan cómo el endeudamiento comienza a afectar gastos básicos y limita la capacidad de las familias para sostener su economía diaria.

Crece la deuda en billeteras virtuales

Letcher también destacó el aumento de la irregularidad en los créditos otorgados por billeteras virtuales. Según indicó durante el programa, el nivel de incumplimiento en ese segmento ronda el 30%.

En contraste, explicó que en el sistema financiero tradicional los niveles de mora históricamente fueron mucho más bajos, ubicándose alrededor de algunos puntos porcentuales, aunque actualmente muestran una tendencia creciente.

Para el economista, la diferencia evidencia un cambio en la forma en que las personas acceden al financiamiento y cómo la falta de ingresos suficientes las lleva a recurrir a nuevas herramientas de crédito.

Salarios en caída y más dificultades para pagar

Durante su análisis, Letcher mostró una relación entre la evolución de los salarios y el crecimiento de la morosidad. Según explicó, mientras los ingresos pierden capacidad de compra, aumentan los problemas para cumplir con las obligaciones financieras.

"El salario tiende a caer y la morosidad tiende a subir", resumió el panelista de "QR!", al plantear que la raíz del problema está vinculada con el deterioro del poder adquisitivo.

Además, cuestionó uno de los argumentos utilizados por el Gobierno para explicar el aumento de los incumplimientos y sostuvo que el fenómeno comenzó antes de algunos episodios políticos recientes.

Los sectores económicos con más incumplimientos

Durante la columna también se analizó la situación de las empresas y los sectores con mayores niveles de irregularidad en sus pagos.

Letcher mencionó que entre las actividades más afectadas aparecen la construcción, los servicios vinculados al alojamiento y la gastronomía, las actividades administrativas y el comercio.

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Según explicó, el impacto también alcanza a sectores donde los ingresos son más bajos y donde las empresas enfrentan mayores dificultades para sostener su funcionamiento.

Endeudamiento y dependencia de las empresas

Otro de los puntos abordados fue la relación entre trabajadores y empresas a partir del acceso al crédito informal o al financiamiento directo.

Letcher advirtió que algunas personas terminan acumulando deudas cercanas al millón de pesos y deben extender sus jornadas laborales para cubrir gastos fijos y obligaciones pendientes.

“Hay personas que trabajan entre 10 y 12 horas solamente para devolver préstamos”, afirmó durante la entrevista.

En ese sentido, sostuvo que la falta de acceso a financiamiento tradicional lleva a muchas familias a recurrir a alternativas más costosas, como préstamos personales, billeteras virtuales o acuerdos con empresas.

El rol del Estado y el problema de fondo

Hacia el final de su intervención, Letcher cuestionó la ausencia de soluciones estructurales para el problema del endeudamiento y señaló que refinanciar las deudas no alcanza si no mejora la situación de los ingresos.

“El problema no es solamente refinanciar, sino resolver la causa principal”, planteó el economista, al vincular el crecimiento de la mora con la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años.

LB