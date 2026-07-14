“El aumento del consumo mundial se mantiene creciente”: el buen momento del girasol argentino

La cadena del girasol atraviesa uno de sus mejores momentos. En este contexto, este medio se comunicó con el presidente de la Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR), Martín Salas Oyarzún, quien destacó que el sector alcanzó cifras récord en producción, molienda y exportaciones, impulsado por la demanda internacional, el contexto geopolítico y una mayor eficiencia productiva.

Martín Salas Oyarzún explicó que el crecimiento responde tanto a factores estructurales como coyunturales. En ese sentido, afirmó que, "hay factores de largo plazo y factores de coyuntura", y remarcó que, "el aumento de consumo mundial se mantiene creciente desde hace muchos años".

Argentina se aprovechó del conflicto entre Rusia y Ucrania

Respecto del escenario internacional, señaló que la guerra entre Rusia y Ucrania modificó el mercado global del aceite de girasol y abrió una oportunidad que Argentina logró capitalizar. "Tuvimos la oportunidad, pero esta vez la aprovechamos", sostuvo.

Además, Oyarzún destacó que, "expandimos mucho el área" y que "demostramos ser bastante más eficientes en el uso de la tierra", al tiempo que valoró el trabajo conjunto de la industria semillera, los procesadores y los exportadores.

Incrementa la importancia de Argentina a nivel productivo en el mundo

Asimismo, recordó que Argentina posee una ventaja estratégica por ser "el único productor significativo del hemisferio sur, con capacidad para exportar", situación que se vuelve clave cuando aparecen problemas productivos en Europa o la región del Mar Negro.

Sobre la industria, el entrevistado destacó el crecimiento de la capacidad de procesamiento. "También ahí tenemos buenas noticias por la incorporación de nuevas empresas y la incorporación de inversiones de cero", indicó, y añadió que muchas plantas "están mejorando sus plantas y su eficiencia de procesamiento".

Con respecto al rumbo económico, vinculó el incremento de inversiones con una mayor previsibilidad. Como ejemplo mencionó un proyecto en Bahía Blanca y afirmó: "Creo que se está movilizando, se está despertando esas fuerzas productivas".