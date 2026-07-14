El economista, Roberto Rojas, evaluó en Canal E que la escalada del conflicto en Medio Oriente volvió a impulsar el precio internacional del petróleo Brent, que superó los 83 dólares por barril, reavivando el debate sobre sus efectos en la economía argentina.

Roberto Rojas explicó que, "acá tenemos que separar dos emociones en Argentina". Por un lado, destacó que, "la subida del petróleo", junto con "Vaca Muerta y la productividad que ha demostrado Vaca Muerta", convierten al sector energético en una fuente clave de divisas.

La importancia del petróleo para impulsar la acumulación de divisas

En ese sentido, afirmó que, "vemos que es uno de los recursos de ingresos de dólares que tiene la Argentina" y que eso "hace que se alivien un poco las cuentas externas y que también podamos pagar la deuda, tanto capital como interés".

Rojas también remarcó el potencial de expansión del sector tras los nuevos descubrimientos petroleros: "Se confirmó los hallazgos de nuevos pozos petroleros por YPF en Malargüe, que se va a sumar a Vaca Muerta". Sobre la misma línea, agregó que, "se calcula que para el 2030 las exportaciones de petróleo pueden llegar a 35 mil millones de dólares, lo cual es más que buena noticia".

El aumento del petróleo y su impacto en la economía argentina

Sin embargo, advirtió que el aumento del crudo también tiene consecuencias negativas para la economía doméstica. Según señaló, "eso impacta en los precios internos" porque las petroleras "tienen que aumentar sus precios para justamente no despasar y que tengan que aumentar los subsidios".

Además, el entrevistado alertó que, "esto también está impactando en todos los precios de la economía", ya que el petróleo es insumo de industrias como la petroquímica, los fertilizantes y los plásticos. En consecuencia, sostuvo que, "esto genera una nueva presión sobre el nivel de precios".

Respecto a la política de precios de los combustibles, consideró inevitable que las subas internacionales lleguen al mercado local. "Se tiene que terminar trasladando", afirmó, y explicó que, "lo que no estamos poniendo como consumidores finales, lo estamos poniendo como parte impositiva de la recaudación que tiene el Gobierno Nacional".