El Banco Central reforzó su intervención sobre el dólar: amplió más de u$s1.000 millones su posición en futuros

El Gobierno reforzó durante julio su intervención cambiaria para frenar las presiones sobre el dólar y evitar un salto brusco de la cotización. Después del aumento superior al 5% registrado en junio, el Banco Central amplió en más de u$s1.000 millones su posición vendida en futuros y mantuvo una participación activa en los bonos vinculados al tipo de cambio, mientras la cotización oficial cerró este lunes en $1.482.

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La estrategia permitió sostener una mayor estabilidad durante las últimas ruedas. Según el informe de cierre de mercados de PPI correspondiente al 13 de julio, el dólar spot retrocedió un 0,4%, equivalente a $6, y finalizó la jornada en $1.482.

La intervención en futuros superó los US$1.000 millones

La principal señal de la intervención oficial apareció en el mercado de dólar futuro. La posición corta vendida por el Banco Central pasó de u$s650 millones al finalizar junio a u$s1.692 millones en julio, lo que implica un incremento de u$s1.042 millones.

El reporte diario de PPI indicó que este indicador aumentó u$s109 millones en la rueda del lunes y acumuló una expansión de u$s625 millones desde el comienzo de julio. Mientras la posición corta refleja las ventas asumidas por el Banco Central, el interés abierto contempla el conjunto de contratos que permanecen activos en el mercado.

La intervención también alcanzó a los bonos dólar linked. Las tenencias oficiales de estos instrumentos disponibles para la venta pasaron de u$s4.997 millones al cierre de junio a u$s5.367 millones, mientras que PPI informó que el volumen negociado en esa curva alcanzó los u$s191 millones durante la jornada.

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Reservas, tasas y las presiones que enfrenta la estrategia

Al mismo tiempo que aumentó su intervención, el Banco Central continuó comprando reservas. PPI señaló que este lunes adquirió u$s280 millones, la mayor operación desde fines de mayo, y que en las primeras siete ruedas de julio acumuló compras por u$S570 millones, con un promedio diario de u$s81 millones.

La consultora Cohen advirtió que el ritmo de adquisición de divisas venía moderándose. Durante la semana previa, el Central había comprado u$s140 millones y acumulaba u$s290 millones en julio, con un promedio de u$s48 millones diarios, por debajo de los u$s68 millones de junio y de los u$s137 millones registrados en mayo.

La consultora también indicó que, después de varias semanas de presión alcista, el dólar oficial avanzó apenas un 0,2% durante la última semana y acumuló una suba mensual del 0,7%. En paralelo, los contratos futuros retrocedieron en promedio un 0,5%, mientras que el interés abierto cerró esa semana en u$s3.879 millones.

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La estabilidad cambiaria, sin embargo, tiene como contracara una mayor presión sobre las tasas y la liquidez en pesos. La intervención busca evitar que la demanda de cobertura se traslade al dólar de contado, sostener el atractivo de las colocaciones en moneda local y permitir que el Banco Central continúe comprando reservas, pero obliga al Gobierno a mantener una presencia activa en futuros y bonos para contener las expectativas de devaluación.

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