Volatilidad en la jornada financiera: "Estamos asistiendo a una caída generalizada, tanto en la parte local como en la internacional”

El analista de mercados, Nicolás Borra, conversó con Canal E y se refirió a que la acreditación de los pagos de bonos soberanos por unos USD 4.300 millones generó expectativas de una fuerte reinversión en el mercado local.

Al analizar la jornada financiera, Nicolás Borra explicó que el mercado atraviesa un clima de cautela. "Estamos asistiendo a una caída generalizada, tanto en la parte local como en la parte internacional, sí, la parte energética, salvándose, obviamente, por las noticias de ecoestructura que estamos teniendo un nuevo crecimiento en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que está elevando el crudo y, por ende, las acciones vinculadas al mismo", planteó.

Cómo podría impactar el flujo de dólares

Sobre la expectativa de un rally alcista de los bonos tras el pago de los Bonares y Globales, sostuvo que el contexto externo pesa más que el flujo de dólares que ingresó al mercado: "No lo estaríamos viendo, ya que se podrían consumar dos cisnes negros para lo que sería el mundo de las tasas, uno podría ser un dato de inflación adverso y bueno, si el crudo vuelve a tomar un precio preocupante, ya sería una doble presión, y eso sería muy malo para lo que sería el mercado de bonos y también para la renta variable en general".

Respecto del destino que podrían tener los fondos cobrados por los inversores, Borra consideró que la mayor parte seguirá orientándose hacia la deuda soberana, aunque con una estrategia más conservadora. "Yo creo que gran parte van a ir a los bonos de tesorería, porque si yo veo el espectro, es de lo mejorcito que tenemos en el mercado local para invertir", afirmó.

En ese sentido, recomendó privilegiar títulos de menor duración: "Creo que podrían ir sobre todo a vencimientos un poquito más escuetos, como el del 28 o el AN29".

Qué se recomienda a la hora de invertir

El entrevistado también explicó por qué no elegiría el AL30 para reinvertir los cupones: "Tenemos bonos que son más cortos y con mejor flujo". A su vez, destacó que, "si yo puedo invertir por ejemplo en AGO28, que hoy está rindiendo un 7 y pico por ciento y tener cupones todos los meses, prefiero anticiparme ese flujo".

Sobre la evolución del tipo de cambio, relativizó la reciente suba y llamó a observar el comportamiento de todo el año. "Yo soy bastante positivo con esta suba del dólar", aseguró. Y agregó: "Si yo veo la película completa, el dólar venía cayendo en todo lo que fue la primera mitad del año y básicamente recuperó un número nominal que ya había tocado a finales del año pasado".