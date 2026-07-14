El Riesgo País de Argentina, elaborado por el banco de inversión JP Morgan, registró este martes 14 de julio de 2026 un leve repunte para cerrar en 408 puntos básicos. La cifra se consolida por encima de los mínimos de ocho años alcanzados la semana anterior, en una rueda donde los bonos soberanos alternaron alzas y bajas tras el reciente desembolso de intereses por alrededor de 2.500 millones de dólares.

Paralelamente, la jornada financiera local estuvo protagonizada por una masiva compra de divisas de 532 millones de dólares por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la mayor adquisición diaria registrada desde la salida del cepo cambiario.

El dólar blue cerró en baja este martes 14 de julio y el Banco Central volvió a comprar dólares

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con los datos recopilados por la prestigiosa plataforma Rava Bursátil, el Riesgo País finalizó este martes 14 de julio de 2026 en los 408 puntos básicos. A lo largo de la operatoria de la fecha, el indicador osciló entre un mínimo diario de 405 puntos y un máximo de 411 puntos. Este moderado avance de tres unidades respecto del cierre de la jornada del lunes, cuando el índice se ubicó en 405 puntos básicos, reflejó un comportamiento mixto en el mercado de renta fija local. En tanto, las reservas brutas del Banco Central experimentaron un fuerte impulso tras la millonaria liquidación de la fecha, trepando hasta los 48.687 millones de dólares.

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante el transcurso de la última semana, el indicador de JP Morgan se ha mantenido estable en torno a la franja de los 400 puntos básicos. El pasado lunes 6 de julio, el mercado reaccionó de manera muy positiva a los anuncios del programa financiero presentados por el Ministerio de Economía para garantizar los pagos de deuda externa. Dicha confianza impulsó al Riesgo País a perforar temporalmente sus soportes previos, cerrando aquella rueda de inicios de semana en 408 puntos básicos, marcando así valores que el mercado no evidenciaba desde el año 2018.

La tendencia a la baja encontró su punto más sobresaliente al día siguiente, el martes 7 de julio de 2026. En esa fecha, las pantallas de Rava Bursátil reflejaron que el indicador cedió terreno hasta registrar un mínimo de 405 puntos básicos, consolidando el piso más bajo de la actual gestión gubernamental. Tras tocar dicho piso histórico, la cotización experimentó leves correcciones técnicas durante las jornadas posteriores, cerrando el miércoles 8 de julio en 405 puntos y retrocediendo marginalmente hasta los 402 puntos básicos hacia el viernes 10 de julio, el último día de negociación antes del fin de semana largo.

La presente semana inició el lunes 13 de julio con el índice nuevamente posicionado en los 405 puntos. Los analistas de mercado asocian estas pequeñas variaciones a la digestión de los pagos de cupones de los bonos Globales y Bonares concretados recientemente por el Tesoro nacional, lo que ha generado algunos reacomodamientos de carteras y ventas de activos para la toma de ganancias a corto plazo.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico elaborado diariamente por la entidad financiera internacional JP Morgan. El indicador mide el diferencial de tasa de interés que pagan los bonos emitidos por un país emergente en comparación con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, los cuales son considerados convencionalmente los activos financieros más seguros y libres de riesgo del mundo. Esta brecha de rendimiento, también denominada spread, se expresa en puntos básicos, donde cada 100 puntos equivalen a un 1% de tasa de interés adicional que la nación deudora debe ofrecer para captar financiamiento internacional.

Para la Argentina, la cotización de este indicador representa un termómetro fundamental de la confianza que tienen los inversores globales en la solvencia macroeconómica del país y su capacidad de pago a largo plazo. Un nivel elevado de Riesgo País encarece drásticamente el costo de endeudamiento del Estado y de las empresas locales en los mercados de capitales externos. Por el contrario, la cercanía a los 400 puntos básicos favorece sustancialmente las proyecciones financieras privadas y estatales, aproximando los rendimientos hacia niveles históricamente bajos para el mercado local.

La actual compresión del índice que sitúa a la cotización en estos parámetros obedece a las recientes medidas del Banco Central y el plan financiero plurianual presentado por el Palacio de Hacienda. Esto ha reducido la incertidumbre sobre la cobertura de los vencimientos soberanos, permitiendo que la percepción de riesgo por parte de Wall Street disminuya gradualmente.