Luis Bolomo advirtió que el petróleo podría superar los US$ 100 si continúa la tensión en Medio Oriente

La creciente tensión en Medio Oriente volvió a presionar al mercado energético internacional y reavivó las expectativas de una suba en el precio del petróleo. En este contexto, el consultor y especialista en proyectos energéticos Luis Bolomo advirtió que la continuidad del conflicto podría generar un fuerte impacto sobre el valor del crudo y, en consecuencia, sobre la inflación global.

"Estamos viviendo una situación muy compleja donde se oscila permanentemente entre alguna clase de acuerdo y la confrontación", señaló Bolomo al describir el escenario geopolítico actual. Si bien evitó profundizar en las motivaciones políticas de los actores involucrados, remarcó que las consecuencias económicas ya comienzan a reflejarse en los mercados internacionales.

Luis Bolomo advirtió que el petróleo podría superar los US$ 100 si continúa el conflicto

El especialista explicó que el incremento del precio del petróleo no responde únicamente a una eventual escasez de oferta, sino también a los problemas que genera la guerra sobre la logística mundial. "Si el conflicto continúa, los precios van a seguir en aumento y probablemente superen los 100 dólares o los 110 dólares", afirmó.

En ese sentido, mencionó la reducción de buques disponibles para el transporte de crudo, el aumento de los costos de los seguros y las mayores dificultades para garantizar el abastecimiento.

El impacto del petróleo en la inflación mundial y las negociaciones internacionales

Bolomo sostuvo que la evolución del conflicto tendrá efectos directos sobre la economía global. "En un mundo donde hemos entrado ya hace un rato largo en la era de la energía (...) indudablemente que esto tiene una influencia significativa", explicó al referirse al peso que tienen el petróleo y el gas dentro de la matriz energética mundial.

A su juicio, un aumento sostenido del precio de los hidrocarburos impulsará nuevas presiones inflacionarias, aunque también podría acelerar las negociaciones diplomáticas. "Esa situación que comienza a convertirse en insostenible (...) va a generar que de alguna manera se encuentre un punto de acuerdo y de negociación", sostuvo.

El consultor consideró que, en el mediano plazo, China, India y Rusia buscarán influir sobre Irán para reducir la tensión. Además, interpretó que la estrategia del presidente estadounidense Donald Trump apunta a incrementar la presión política sobre el régimen iraní para favorecer una negociación con mayor flexibilidad.

Luis Bolomo explicó cómo podría impactar el petróleo en los combustibles de Argentina

Consultado sobre el mercado local, Bolomo diferenció la situación argentina de la dinámica internacional. "En el caso específico de Argentina creo que está ligado más a una relación que es la siguiente: hubo en los últimos 15 años un incremento potencial de los automotores y no hubo un incremento potencial en infraestructura", afirmó.

Para el especialista, el comportamiento de los precios de los combustibles en Argentina responde también a factores estructurales internos, más allá de las variaciones del petróleo en el mercado internacional, un tema que consideró necesario analizar con mayor profundidad.