Industria automotriz: cómo compiten Argentina, Brasil y México frente al avance de China

La industria automotriz de Argentina, Brasil y México atraviesa un escenario de transformación impulsado por los cambios en el comercio global, la competencia de los fabricantes chinos y la dependencia de mercados externos. Aunque los tres países concentran la mayor producción de vehículos de América Latina, cada uno sostiene un modelo industrial diferente para mantener su competitividad.

Durante el primer semestre del año, Brasil lideró ampliamente las ventas de vehículos con 1.359.127 unidades patentadas, seguido por México con 754.518 y Argentina con 294.181. Sin embargo, las diferencias no solo responden al tamaño de cada mercado, sino también a la forma en que cada industria combina producción, consumo interno y exportaciones.

Argentina, Brasil y México: tres modelos distintos para competir en la industria automotriz

Argentina fabricó 204.658 vehículos entre enero y junio y exportó 126.893 unidades, equivalente al 62% de su producción. El resto del mercado se abasteció con importaciones, que alcanzaron las 216.416 unidades, por lo que más del 70% de los vehículos cero kilómetro vendidos en el país fueron de origen extranjero. Este esquema refleja la necesidad de exportar para sostener la actividad de las diez terminales automotrices instaladas en el país.

Brasil presenta una realidad diferente. Produjo 1.299.353 vehículos y exportó solo el 15,6% de ese volumen, lo que le permite abastecer casi completamente su mercado interno con producción nacional. Las importaciones representan apenas el 15,3% de las ventas locales. No obstante, el mercado brasileño también enfrenta cambios: China desplazó a Argentina como principal origen de los vehículos importados, reduciendo la participación de la industria argentina en ese segmento.

México, en tanto, mantiene un perfil fuertemente exportador. En el primer semestre produjo 1.996.304 vehículos y envió al exterior 1.689.245 unidades, es decir, el 84,6% de toda su fabricación. Estados Unidos absorbe casi el 76% de esas exportaciones, consolidándose como el principal destino de la industria mexicana.

La dependencia externa y el avance de China desafían al sector automotor regional

Pese a sus diferencias, los tres países comparten una característica: una elevada dependencia de un único mercado. Argentina destina el 65% de sus exportaciones automotrices a Brasil, mientras que Brasil envía el 56% de sus ventas externas al mercado argentino. En el caso de México, la concentración es aún mayor, ya que Estados Unidos recibe más de tres cuartas partes de sus exportaciones.

El escenario regional también está condicionado por factores geopolíticos. México enfrenta incertidumbre tras la decisión de Estados Unidos de no renovar por 16 años el tratado comercial T-MEC, situación que podría acelerar el traslado de plantas industriales hacia territorio estadounidense. Al mismo tiempo, el crecimiento de las automotrices chinas continúa modificando el mapa competitivo de América Latina, presionando tanto a los fabricantes regionales como a las marcas tradicionales para redefinir sus estrategias de producción y exportación.