Catamarca suma un nuevo proyecto de litio al RIGI y las inversiones aprobadas ya alcanzan los US$ 46.700 millones

El proyecto de litio Tres Quebradas (3Q), ubicado en Fiambalá, provincia de Catamarca, fue aprobado por el Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), consolidando el crecimiento de la minería del litio en Argentina. La iniciativa, desarrollada por la empresa china Zijin Mining a través de su operadora local Liex, contempla una inversión de US$ 709 millones y permitirá ampliar la capacidad productiva del país en uno de los minerales estratégicos para la transición energética.

La aprobación fue confirmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que el RIGI ya cuenta con 21 proyectos aprobados, que representan inversiones comprometidas por US$ 46.700 millones en distintos sectores de la economía.

El proyecto de litio Tres Quebradas producirá 40.000 toneladas anuales

El proyecto contempla la construcción de una planta con capacidad para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio, además del desarrollo de la infraestructura necesaria para su operación. Entre las obras previstas se incluyen pozos de extracción de salmuera, ductos de transporte, sistemas de purificación, caminos, tuberías, instalaciones industriales y obras de control de inundaciones.

Además del impacto productivo, Tres Quebradas tendrá un fuerte efecto sobre la economía regional. Según las estimaciones oficiales, el emprendimiento generará exportaciones por aproximadamente US$ 400 millones anuales y contará con una vida útil superior a los 19 años, garantizada por la disponibilidad de recursos en el yacimiento.

En materia laboral, el desarrollo del proyecto demandará la creación de 4.406 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos, tanto durante la etapa de construcción como en la fase operativa. La inversión también impulsará la actividad de proveedores locales y el desarrollo de infraestructura en la región.

Zijin Mining avanza en Catamarca y fortalece el polo del litio argentino

Con esta incorporación, Tres Quebradas se convierte en el duodécimo proyecto minero que ingresa al RIGI y en el quinto emprendimiento aprobado en Catamarca, junto con Fénix, Sal de Oro, Hombre Muerto Oeste (HMW) y Diablillos. De esta manera, la provincia refuerza su posición como uno de los principales polos de producción de litio de Argentina, junto con Salta y Jujuy.

La aprobación del proyecto refleja el creciente interés de las compañías internacionales por los salares del noroeste argentino, en un contexto de fuerte demanda global de litio para la fabricación de baterías destinadas a vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. Con nuevas inversiones y mayores capacidades de producción, Argentina busca consolidarse como uno de los principales proveedores mundiales de este mineral estratégico.