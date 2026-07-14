Un estudio de Bumeran reveló que el 67% de las empresas realizó despidos este año

Casi siete de cada diez empresas realizaron despidos durante la primera mitad del año, impulsadas principalmente por la necesidad de reducir costos, según el informe "Salarios y contrataciones" elaborado por Bumeran. El relevamiento, realizado entre especialistas en Recursos Humanos y trabajadores, también refleja un escenario de cautela en materia de contrataciones, aumentos salariales y expectativas sobre la evolución del mercado laboral.

El estudio reveló que el 67% de los especialistas en Recursos Humanos afirmó que su organización llevó adelante despidos durante el primer semestre, mientras que entre los trabajadores esa percepción alcanzó el 69%. La cifra representa un fuerte incremento respecto de 2025, cuando solo el 44% de los expertos reconocía desvinculaciones en sus empresas.

Los despidos crecieron en las empresas durante el primer semestre

La principal causa de los despidos fue la reducción de costos, mencionada por el 61% de los responsables de RR.HH. Le siguieron el bajo desempeño del personal (37%), el contexto económico (30%), el cierre de áreas o líneas de negocio (19%), otros motivos (8%) y los procesos de fusiones o adquisiciones (2%). Entre los empleados encuestados, el 13% aseguró haber perdido su trabajo durante los primeros seis meses del año.

El informe también refleja un freno en la recuperación salarial. El 64% de los trabajadores indicó que no recibió aumentos en lo que va de 2026, mientras que el 36% sí obtuvo una mejora. De quienes percibieron un incremento, el 69% señaló que se trató únicamente de una actualización por inflación, el 20% recibió una mejora real y el 11% ambas modalidades.

Las perspectivas para el segundo semestre tampoco son alentadoras. El 68% de las empresas consultadas aseguró que no tiene previsto otorgar aumentos salariales en los próximos meses. Entre el 32% que sí evalúa incrementos, la mayoría proyecta ajustes vinculados a la inflación. El dato contrasta con el mismo período del año pasado, cuando el 68% de las organizaciones esperaba aplicar mejoras salariales.

Las empresas prevén menos contrataciones y aumentos salariales

En relación con el empleo, el 51% de las compañías planea mantener su plantilla actual, el 35% prevé reducirla y apenas el 15% estima incorporar nuevos trabajadores. "Estos datos reflejan un contexto en el que las decisiones de contratación están atravesadas por la prudencia y la necesidad de sostener la operación", afirmó Federico Barni, CEO de Bumeran.

El estudio también mostró una evaluación mayoritariamente negativa sobre las políticas laborales del Gobierno. La mitad de los especialistas en Recursos Humanos calificó las medidas como malas o muy malas, mientras que el 53% de los trabajadores compartió esa valoración. Además, el 57% de los expertos y el 58% de los empleados consideraron que las políticas oficiales tuvieron un impacto negativo sobre el mercado laboral.

De cara a los próximos meses, las expectativas continúan siendo moderadas: el 34% de los especialistas anticipa un deterioro del mercado laboral y solo el 24% espera una evolución favorable, en un contexto donde la reducción de costos sigue condicionando las decisiones empresariales.