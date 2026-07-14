El dólar digital avanza en Argentina: cómo las empresas podrán operar con activos digitales

El mercado financiero argentino se prepara para una nueva etapa en la adopción de activos digitales. Grupo BIND anunció el desarrollo de una plataforma que permitirá a empresas e instituciones operar con USDC, la stablecoin emitida por Circle, para realizar pagos, administrar tesorería y ejecutar transacciones con activos digitales.

La iniciativa marca un cambio en el uso de las stablecoins en Argentina. Hasta ahora, estos activos digitales se habían popularizado principalmente entre usuarios particulares como una alternativa para preservar el valor de los ahorros frente a la inflación y las restricciones cambiarias. El nuevo proyecto apunta, en cambio, al segmento corporativo y al sistema financiero.

Grupo BIND permitirá a empresas operar con dólares digitales mediante USDC

El anuncio coincidió con la visita al país de Jeremy Allaire, cofundador y CEO de Circle, quien confirmó que la empresa estadounidense profundizará su presencia en Argentina mediante nuevas inversiones, contrataciones y acuerdos con bancos, fintechs y compañías de pagos.

"Vemos una enorme oportunidad aquí. Estamos invirtiendo y esperamos que la Argentina se convierta en un mercado realmente significativo y dinámico para Circle", afirmó Allaire durante un encuentro con periodistas.

La plataforma funcionará a través de BEN, la unidad de activos digitales de Grupo BIND, y operará mediante el Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrado por la entidad. Además, estará integrada con la infraestructura tecnológica de Circle para facilitar operaciones entre participantes autorizados sin que la plataforma actúe como contraparte de las transacciones.

USDC llega al mercado corporativo argentino para pagos y tesorería

El objetivo es ofrecer a empresas y otras personas jurídicas una herramienta para utilizar dólares digitales en operaciones cotidianas. Entre las aplicaciones previstas figuran pagos corporativos, administración de liquidez, gestión de tesorería y transacciones vinculadas con activos digitales.

Desde Grupo BIND destacaron que la incorporación de USDC busca ampliar el acceso institucional a una infraestructura financiera basada en blockchain. Según explicó Andrés Meta, accionista de la entidad, la plataforma pretende brindar a las empresas un acceso "transparente, seguro y eficiente" al dólar digital.

Además de los usos locales, Circle considera que la tecnología tendrá un papel creciente en el comercio exterior. La compañía identifica oportunidades para agilizar pagos internacionales, facilitar transferencias entre empresas de distintos países y reducir costos operativos en transacciones transfronterizas.

La iniciativa refleja una tendencia que comienza a consolidarse en el sistema financiero: el paso de las stablecoins desde una herramienta utilizada principalmente por ahorristas hacia soluciones orientadas a empresas e instituciones. Con este avance, Argentina se posiciona como uno de los mercados donde la infraestructura basada en blockchain podría integrarse progresivamente a los servicios financieros tradicionales, impulsando nuevas alternativas para operar con dólares digitales en el ámbito corporativo.