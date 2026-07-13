La NASA reveló un inédito primer plano del azufre puro encontrado en Marte

La NASA difundió una imagen sorprendente en primer plano del azufre puro hallado en Marte por el vehículo espacial Curiosity, un hallazgo inédito que ha sido bautizado por los investigadores como un verdadero “tesoro amarillo”, debido a su color llamativo y su enorme valor científico. El mineral elemental encontrado es poco común para los estándares geológicos marcianos y revela un material que permaneció protegido durante millones de años.

Las imágenes obtenidas por las cámaras de alta resolución del rover de la agencia espacial estadounidense permitieron observar con gran precisión la textura cristalina, ofreciendo información clave para comprender los procesos geológicos que moldearon esta región del planeta.

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El descubrimiento representa un nuevo desafío para los investigadores porque, hasta el momento, no existe una explicación definitiva sobre cómo pudo formarse azufre elemental en esa zona específica de Marte.

Superficie de Marte en la zona del canal de Gediz Vallis.

El descubrimiento representa un nuevo desafío para los investigadores y plantea nuevos interrogantes sobre las reacciones químicas y las condiciones ambientales que existieron en el pasado en el suelo del planeta rojo.

El científico del proyecto Curiosity en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, Ashwin Vasavada, precisó: “Observamos el campo de azufre desde todos los ángulos, desde arriba y desde los costados, y buscamos cualquier material mezclado con el azufre que pudiera darnos pistas sobre cómo se formó. Reunimos una enorme cantidad de datos y ahora tenemos un rompecabezas fascinante por resolver”.

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La NASA recalcó que se trata de la primera vez que se identifica azufre en estado puro en Marte. Los cristales quedaron expuestos cuando el rover Curiosity pasó accidentalmente sobre una roca y la fracturó con una de sus ruedas mientras avanzaba por una zona del canal Gediz Vallis.

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A diferencia de los minerales que contienen compuestos de azufre, el azufre elemental encontrado en Marte apareció en un estado prácticamente puro.

Los científicos de la NASA explicaron que la roca permanecía sellada hasta que fue partida por una de las ruedas del rover Curiosity. Al fracturarse, dejó al descubierto un interior brillante de tonalidad amarilla, revelando un material que había permanecido protegido durante millones de años.

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Rover Curiosity de la NASA

El especialista de JPL, Ashwin Vasavada, señaló que “hasta ahora, el equipo no cuenta con una explicación definitiva sobre el origen del azufre elemental en esa región de Marte. En la Tierra, este tipo de depósitos suele estar asociado con procesos volcánicos o sistemas hidrotermales, pero en el monte Sharp no existen evidencias claras de que esas condiciones hayan estado presentes”.

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Además, una investigación reciente citada por la NASA plantea que este azufre podría haberse originado hace unos 3.000 millones de años, cuando procesos magmáticos profundos liberaron fluidos o gases que depositaron el mineral sobre la superficie marciana.

PM/MSS