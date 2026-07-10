El nuevo "ojo" de la NASA: ultiman detalles para el lanzamiento del telescopio que “promete cambiar la visión del cosmos”

La NASA comienza a ultimar detalles para el lanzamiento del telescopio espacial Nancy Grace Roman, una misión que “promete cambiar la visión del cosmos” a través de observaciones panorámicas de enorme precisión.

La científica principal del programa Astrophysics, Julie McEnery, sostuvo que “la misión Roman fue diseñada para responder algunas de las preguntas más profundas de la astrofísica moderna y abrir nuevas áreas de investigación que todavía ni siquiera imaginamos”.

Es uno de los proyectos científicos más ambiciosos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de la última década y complementará la labor del James Webb y el Hubble, ofreciendo una perspectiva completamente distinta.

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Con las pruebas finales en marcha y los sistemas siendo sometidos a rigurosas evaluaciones técnicas, el telescopio Espacial Nancy Grace Roman se perfila como una de las misiones científicas más importantes de la próxima década.

Telescopio Nancy Grace Roman de la NASA

El periscopio considerado como “el próximo gran observatorio espacial” de la agencia espacial estadounidense, cuenta con la capacidad de estudiar objetos extremadamente lejanos y detectar miles de exoplanetas a través de técnicas de microlente gravitacional.

Los investigadores confían en que el telescopio del organismo espacial norteamericano revolucionará el estudio del universo, permitirá descubrir miles de nuevos mundos, ayudará a comprender la energía oscura y ofrecerá mapas sin precedentes de galaxias y estructuras cósmicas.

El director de la División de Astrofísica de la NASA, Mark Clampin, enfatizó que “el Nancy Grace Roman ampliará nuestro conocimiento del universo de una manera extraordinaria y permitirá estudiar desde planetas cercanos hasta la estructura a gran escala del cosmos con un nivel de detalle completamente nuevo”.

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Los científicos comparan esta estrategia con la diferencia entre tomar una fotografía panorámica de una ciudad y luego acercarse a cada edificio para analizarlo en detalle.

Si cumple con las expectativas, el nuevo "ojo" de la NASA no solo ampliará la visión del cosmos, sino que también abrirá una nueva era para la astronomía, proporcionando información que podría cambiar para siempre la comprensión que la humanidad tiene del universo.

El equipamiento del telescopio Nancy Grace Roman de la NASA

El Nancy Grace Roman incorpora un espejo primario de 2,4 metros de diámetro, el mismo tamaño que el del Hubble, aunque con una diferencia fundamental: su campo de visión será aproximadamente 100 veces mayor, permitiéndole capturar enormes regiones del espacio en una sola imagen sin perder resolución.

Telescopio espacial Nancy Grace Roman

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La nave cuenta con dos instrumentos científicos de última generación:

El primero es el Wide Field Instrument (WFI), una cámara infrarroja de gran campo equipada con 18 detectores de alta sensibilidad, diseñada para obtener imágenes extremadamente detalladas de galaxias, cúmulos estelares y regiones de formación de estrellas. Este instrumento permitirá elaborar algunos de los mapas más completos del universo jamás realizados.

El segundo es el Coronagraph Instrument, una innovadora tecnología capaz de bloquear la intensa luz de las estrellas para observar directamente planetas ubicados a su alrededor. Aunque se trata de un demostrador tecnológico, servirá como banco de pruebas para futuras misiones dedicadas a encontrar mundos similares a la Tierra.

PM / ds