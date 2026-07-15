La Cancillería sigue sin respuesta ante el buque de guerra británico que ingresó al Mar Argentino

El Palacio San Martín optó por el silencio. Durante más de diez días, la Cancillería que conduce Pablo Quirno evitó pronunciarse sobre el ingreso del HMS Medway en aguas de jurisdicción argentina, un episodio que ya generó pedidos de informes en el Congreso y malestar en Tierra del Fuego constituyendo una mácula en el reclamo histórico por la soberanía en las Islas Malvinas.

El vocero presidencial Adrián Ravier evitó responder sobre la cuestión al ser consultado por PERFIL en su conferencia de prensa de los martes. Dijo que el “Canciller (Quirno) se va a pronunciar en breve” al mismo tiempo que reconoció no tener más información sobre el incidente.

También consultado por este medio, Ravier reconoció no saber si el Presidente tiene o no un retrato de Margaret Thatcher en su despacho. “No lo sé”, dijo. Y al mismo tiempo agregó: “Las palabras del Presidente fueron sacados de contexto” al mismo tiempo que intentó aclarar que lo que valora de la ex premier británica fue su política económica.

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Tampoco dio precisiones sobre una eventual visita de Milei a Londres en el último tramo del año.

Los hechos y el silencio de Cancillería

El patrullero británico zarpó el 4 de julio desde Malvinas con destino a Punta Arenas, Chile, para tareas de reaprovisionamiento. En su recorrido, cruzó aguas bajo soberanía argentina frente a Santa Cruz y Tierra del Fuego sin que existiera, según trascendió, la notificación “formal” y previa de 48 horas que exige el Acuerdo de Madrid II de 1990.

La Armada Argentina detectó el movimiento y fue la encargada de informar el episodio a la Cancillería. También fue la encargada de custodiar a la embarcación en su periplo y una vez que se tomó nota del recorrido.

La diplomacia británica sostiene una versión opuesta. Aseguran que sí hubo una comunicación de los movimientos que haría el buque. Sin embargo, las autoridades argentinas señalan que solo hubo una comunicación “informal”, por lo que en principio Cancillería, Defensa y el Estado Mayor Conjunto (EMCO) niegan haber recibido ese aviso en tiempo y forma.

Voceros del Foreign Office sostuvieron ante PERFIL que "el HMS MEDWAY estaba realizando una travesía logística rutinaria en apoyo de las operaciones del British Antarctic Survey (BAS), transportando provisiones y suministros esenciales”.

Según la información oficial británica, sí hubo una comunicación efectiva.

La interna que nadie confirma

Puertas adentro del Palacio San Martín, persisten los trascendidos que hablan de una tensión entre Quirno y la línea técnica de la Cancillería, que había recomendado presentar una nota de protesta formal ante Londres.

El canciller, según esas versiones, se resiste a tensar el vínculo bilateral justo en la previa de un viaje de Javier Milei a Gran Bretaña que se especula para fin de año, con la intención de posicionar a la Argentina como plaza de inversiones, en un formato que podría replicar la lógica de la Argentina Week.

En ese esquema, Fernando Brun, el vicecanciller, sería quien queda a cargo de bajar línea y ejecutar las decisiones de Quirno puertas adentro de la Cancillería.

Un embajador argentino de larga trayectoria con pasado en la ONU sostuvo ante PERFIL: “Esto es insólito. En lugar de defender la posición histórica argentina sobre Malvinas, nuestra sede en Londres tapa una evidente violación a los Acuerdos de Madrid. Mientras tanto, nuestro presidente se autopercibe como admirador de Margaret Thatcher”.

El Congreso pide explicaciones

El malestar excedió las oficinas diplomáticas y de la Cancillería. Diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP) presentaron un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique si el Gobierno tuvo conocimiento previo del tránsito del HMS Medway, si hubo notificación oficial británica y si se evalúa presentar una protesta diplomática formal. La iniciativa, todavía no obtuvo respuesta oficial ni tuvo tratamiento en la Comisión de Relaciones Exteriores que preside Juliana Santillán.

En concreto, se trata de una solicitud de audiencia para el ministro Quirno en el marco de la Comisión de Relaciones Exteriores y pedir información.

También hubo quejas en la provincia de Tierra del Fuego, donde el Secretario de Malvinas provincial, Andrés Dachary, calificó el episodio como una "provocación flagrante" del Reino Unido, en momentos en que la cuestión Malvinas volvió a escalar apenas dos semanas después de una resolución del Comité de Descolonización de la ONU sobre la disputa de soberanía.