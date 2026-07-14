Argentina vs. Inglaterra: prohíben el ingreso de banderas con imágenes de las Islas Malvinas en la semifinal

La FIFA, en coordinación con las autoridades de Estados Unidos, dispuso un amplio operativo de seguridad para la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra, que se disputará este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Entre las principales medidas se encuentra la prohibición del ingreso de banderas, carteles o cualquier otro elemento con contenido político, racial o considerado provocativo, lo que incluye imágenes de las Islas Malvinas.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó que el encuentro fue catalogado como de alto riesgo y contará con un despliegue de aproximadamente 1.600 agentes policiales. La planificación fue definida durante una reunión realizada en el Centro Internacional de Cooperación Policial de Leesburg, Virginia, de la que participaron representantes de la FIFA, el FBI, las policías de Atlanta y Miami, además de delegaciones de seguridad de Argentina e Inglaterra.

FIFA prohíbe el ingreso de banderas de Malvinas y otros mensajes políticos

Según explicó la funcionaria, el operativo se diseñó a partir del documento "pre match", que evalúa antecedentes entre ambas hinchadas, niveles de riesgo y puntos de concentración de los aficionados. Monteoliva aclaró que ningún país interviene en la organización del dispositivo de seguridad y que las delegaciones extranjeras solo pueden realizar recomendaciones.

Para minimizar posibles incidentes, también se estableció un ingreso diferenciado al estadio: los simpatizantes argentinos accederán por la Puerta 4, mientras que los ingleses lo harán por la Puerta 3. Una vez dentro del estadio, no habrá separación entre ambas parcialidades.

Monteoliva remarcó que no estará permitido ingresar con objetos que contengan mensajes políticos, raciales o que puedan generar provocaciones. Ante una consulta específica sobre las Islas Malvinas, reiteró que las banderas o carteles con esa temática no podrán ingresar al estadio, en cumplimiento de las normas establecidas por la FIFA para el encuentro.

El operativo de seguridad para Argentina vs. Inglaterra

Las autoridades recordaron además que las entradas ya fueron agotadas y advirtieron que quienes incumplan las disposiciones podrán ser retirados del estadio y recibir sanciones inmediatas.

Respecto de la seguridad de la delegación argentina, la ministra destacó que la presencia de barrabravas en Estados Unidos es significativamente menor que en otros torneos internacionales gracias al intercambio de información entre Argentina y las autoridades estadounidenses. En ese marco, se compartió el Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión, integrado por unas 33.000 personas con restricciones para asistir a espectáculos deportivos.

Durante el Mundial también fueron incorporados al registro 13 argentinos que intentaron ingresar con entradas falsas, evadir controles o protagonizar disturbios. Asimismo, el sistema de alerta Halcón permitió identificar de manera preventiva a personas con antecedentes de violencia en eventos deportivos que viajaron al país sede del torneo.