Villarruel habló del partido contra Inglaterra: "Jugamos contra los piratas usurpadores. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo"

La vicepresidenta Victoria Villarruel habló del partido que jugará hoy la Selección Argentina liderada por Lionel Messi contra Inglaterra en el Mundial de Fútbol y se mostró contundente, remarcando que “jugamos contra los piratas usurpadores”, señalando que “no es un partido más” y asegurando que “es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores”.

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La mandataria comenzó su extenso posteo en X escribiendo: “Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más”.

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Y añadió: “Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante, Argentina! ¡Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!”.

La anterior crítica de Victoria Villarruel contra los “piratas” ingleses

No es la primera vez que Villarruel apunta contra los británicos. Días atrás, la vicepresidenta recordó cómo la segunda invasión inglesa fue derrotada en un extenso posteo que subió a sus redes sociales.

“Hubo un hecho fundamental que encendió la llama de nuestra Independencia. Y fue la victoria del pueblo de Buenos Aires sobre el Imperio Británico un día como hoy de 1807. La fuerza pirata contaba con 9 mil soldados experimentados para tomar una ciudad de 50 mil habitantes, contando niños, mujeres y ancianos. No podían fallar, pero se fueron humillados por un pueblo aguerrido que defendió con valentía a su tierra, su Iglesia y sus costumbres”, escribió la referente libertaria.

Todavía ocurre Messi

Y sumó: “Milicianos, vecinos, criollos, españoles, hombres y mujeres de distintas condiciones participaron de una defensa que sorprendió al mundo. Desde los techos, las esquinas y las barricadas, enfrentaron a una de las fuerzas militares más poderosas de la época y la obligaron a capitular”.

A continuación, afirmó: “Las Invasiones Inglesas encendieron una llama que pocos años después sería fundamental para el nacimiento de nuestra Patria. Los argentinos aún no existíamos como Estado independiente, pero ya comenzábamos a reconocernos como un pueblo dispuesto a decidir su propio destino sin esquivar a la lucha”.

La vicepresidenta cerró su texto asegurando: “A 219 años de aquella victoria, mi homenaje a quienes rechazaron la dominación extranjera y demostraron el tremendo orgullo que significa ser hijos de esta tierra bendecida por Dios y protegida por el manto de la Virgen”.

HM