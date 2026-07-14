Hossam Hassan rompió el silencio: explicó su polémico gesto ante la Selección Argentina y detalló su cruce con Lionel Messi

La eliminación de la Selección de Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 sigue sumando capítulos de tensión fuera del terreno de juego. Una semana después de la agónica victoria de la Albiceleste por 3-2 en Atlanta, el director técnico del conjunto africano, Hossam Hassan, aclaró la controversia generada por su gesto de brazos cruzados ante el árbitro y reveló detalles inéditos de su cara a cara con Lionel Messi.

Conforme a las declaraciones publicadas por TyC Sports, Hassan aprovechó una entrevista para disipar los rumores sobre un supuesto trasfondo de discriminación y apuntó directamente contra la terna arbitral encabezada por el francés François Letexier.

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"El gesto no era por racismo, le estaba diciendo 'no estás siendo justo'", afirmó el entrenador al detallar el momento en que se cruzó de brazos en forma de cruz. La señal, que coincide con el protocolo de la FIFA para denunciar racismo, fue en realidad un reclamo desesperado tras la anulación, vía VAR, del gol de Mostafa Ziko por una falta previa sobre Lisandro Martínez.

Según relató Hassan, el astro rosarino fue directamente a buscarlo al banco de suplentes rival en medio de las intensas protestas: "Messi vino hacia mí y me dijo '¿Why? ¿Why? ¿Why?' (¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?) y no sé qué más me estaba diciendo".

"Yo traté de no contestarle y de que no hubiera ningún roce verbal entre nosotros, por respeto a su trayectoria", explicó el exgoleador, quien además reveló que durante toda la preparación del partido se refirió a Messi como "el número 10" para que sus futbolistas no se dejaran intimidar por el peso de su nombre.

Apuntó directamente contra la terna arbitral encabezada por el francés François Letexier

"Fue una de las pocas veces que Messi se metió en discusiones durante un partido. Y terminó llorando porque la estaba pasando realmente mal desde lo emocional", disparó Hassan sobre las sentidas lágrimas de desahogo del capitán argentino.

La versión del cuerpo técnico egipcio fue respaldada de forma vehemente por Ibrahim Hassan, hermano y ayudante de campo del DT, quien cargó con munición gruesa contra el plantel de Lionel Scaloni. "Son provocadores, muy provocadores", aseguró el asistente técnico.

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A pesar de la polémica eliminación y las duras críticas vertidas contra la organización del torneo, la dirigencia de la Asociación Egipcia de Fútbol respaldó el proceso de Hassan.

En las últimas horas, según detalló el informe periodístico de TyC Sports, se confirmó la renovación de su contrato hasta 2030 con el claro objetivo de liderar el proceso clasificatorio hacia la próxima cita mundialista.