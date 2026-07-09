La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habría sido víctima de un ciberataque realizado por un grupo de hackers de Egipto, que luego envió mensajes a periodistas con acusaciones contra la Selección Argentina, la FIFA y el arbitraje del Mundial 2026.

Según trascendió, los atacantes aseguraron tener acceso a información privada del organismo y difundieron un comunicado en el que denunciaron un supuesto “robo” tras el partido de la Albiceleste. Hasta el momento, la AFA no confirmó oficialmente el ataque ni informó si hubo una filtración de datos.

El supuesto ataque y el mensaje contra Argentina

El grupo de hackers aseguró haber obtenido información de la base de datos de la AFA y ofreció parte de esos archivos en distintos espacios digitales. Entre los datos que mencionaron aparecen correos electrónicos, contraseñas, direcciones IP y otros registros vinculados a perfiles de usuarios, aunque todavía no se conoce si esa información es real ni cuál sería el alcance de una posible filtración.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La situación tomó mayor repercusión cuando algunos periodistas acreditados recibieron un correo desde una cuenta identificada como AFA Medios, en el que los atacantes insistieron con sus cuestionamientos al arbitraje y a la FIFA. En el mensaje afirmaron que “el robo no pasará desapercibido” y advirtieron que, si no había “justicia en la cancha”, la protesta continuaría en las redes.

El comunicado difundido también hizo referencias a Egipto, a la defensa de Palestina y utilizó símbolos vinculados con la historia del país africano. La combinación entre la polémica deportiva y el supuesto ataque informático generó repercusión durante la participación argentina en el Mundial.

Hasta ahora, no hubo una confirmación oficial por parte de la AFA sobre un acceso ilegal a sus sistemas. Tampoco se informó si el organismo inició una investigación interna o si realizó una denuncia ante las autoridades correspondientes.

La maldición de Tutankhamón, el mito que volvió a aparecer

El episodio también quedó atravesado por referencias a una de las leyendas más conocidas de la cultura egipcia: la supuesta maldición de Tutankhamón. En redes sociales comenzaron a circular menciones al faraón, las momias y los jeroglíficos, en una asociación vinculada al origen de los hackers y al imaginario popular que suele acompañar a Egipto en grandes acontecimientos.

La historia de Tutankhamón nació en 1922, cuando el arqueólogo británico Howard Carter descubrió la tumba del faraón en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor. El hallazgo fue considerado uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX porque la cámara funeraria había permanecido prácticamente intacta durante miles de años.

La leyenda tomó fuerza después de la muerte de Lord Carnarvon, el empresario que financió la expedición. Su fallecimiento, ocurrido meses después del descubrimiento, alimentó la idea de que quienes habían ingresado a la tumba habían despertado una antigua maldición.

Con el paso del tiempo, la historia se convirtió en un mito mundial y volvió a aparecer en distintos momentos vinculados con Egipto. Sin embargo, estudios científicos demostraron que la maldición de Tutankhamón no existe y que se trata de una leyenda construida alrededor del descubrimiento arqueológico.

LB