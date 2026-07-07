Qué significa el polémico gesto del técnico de Egipto contra la Selección argentina

El director técnico de la selección de Egipto, Hossam Hassan, realizó un gesto de brazos cruzados al árbitro francés François Letexier, tras la agónica victoria 3-2 de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

La llamativa señal se produjo en el cuarto minuto de adición, inmediatamente después del gol definitivo de Enzo Fernández que selló la clasificación del conjunto albiceleste a los cuartos de final.

Así se festejó en todo el país la clasificación de Argentina a cuartos de final

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El movimiento corporal, que consiste en cruzar los brazos en forma de aspa a la altura de las muñecas, se trata de un gesto universal aprobado por la FIFA para que los jugadores denuncien presuntos episodios de racismo.

La intensión de la entidad madre del fútbol internacional es disponer una postura estandarizada para que todas las autoridades reconozcan el mensaje de forma automática.

La normativa que regula esta seña fue aprobada por unanimidad durante el 74.º Congreso de la FIFA, celebrado en la ciudad de Bangkok. La medida tuvo su estreno en el Mundial Femenino Sub-20 de Colombia 2024.

A pesar del reclamo visual de Hassan, el colegiado decidió sancionar al entrenador con una tarjeta amarilla

En el caso del partido mundialista, el entrenador egipcio ejecutó la protesta alegando supuestas agresiones de carácter discriminatorio por parte de los futbolistas rivales durante los festejos del tercer tanto.

A pesar del reclamo visual de Hassan, el colegiado decidió sancionar al entrenador con una tarjeta amarilla. Cabe destacar que el protocolo contra el racismo contempla tres niveles de acción, los cuales van desde la interrupción del juego hasta la suspensión definitiva del partido.

El seleccionado campeón del mundo resucitó de un 2-0 en contra y derrotó este martes 3-2 a Egipto en Atlanta. De esta forma, avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, en un triunfo celebrado entre lágrimas por Lionel Messi.