Milei celebró la remontada de Argentina ante Egipto: "No nos pueden dar por muertos nunca"

El presidente Javier Milei celebró con euforia la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial tras vencer a Egipto en un partido que calificó como una "remontada histórica". El mandatario compartió su reacción en redes sociales y luego dio entrevistas en las que reconoció que sufrió hasta el último minuto.

Apenas terminó el partido, Milei publicó un mensaje en su cuenta de X: "VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! Que manera de sufrir LRPMQLRMP...", reflejando la intensidad con la que vivió el encuentro.

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Más tarde, ya con la voz ronca, habló sobre el triunfo y destacó la actitud del equipo. "Pudimos remontarlo y ganar. Argentina había jugado bien, pero nos encontramos con dos contras con las que nos vacunaron. No nos pueden dar por muertos nunca, es una remontada histórica", afirmó.

El Presidente también confesó que nunca dejó de confiar en la Selección. "Confié hasta el último momento, sabía que algo podían hacer", sostuvo, y resaltó que el plantel "no se dio por vencido en ningún momento".

Milei habló con Fantino tras el partido: "Sufrí como la puta madre"

Minutos después de sus declaraciones radiales, Milei volvió a referirse al encuentro durante una conversación con Alejandro Fantino en el canal de streaming Neura.

Con la voz prácticamente afónica, el mandatario reconoció el desgaste emocional que le generó el partido. "Estoy con mi hermana, sufrí como la puta madre. Fue muy fuerte. La remontada del final fue impresionante. Argentina fue más, jugó mejor", expresó.

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Además, elogió al rival y destacó el rendimiento del arquero egipcio: "El arquero de ellos la rompió, fue el mejor. Impresionante. Pero Argentina no se rinde, fue histórico, es increíble. Se puso de pie", agregó.

Durante la charla con Fantino también insistió en que el equipo argentino fue superior durante gran parte del encuentro y dejó una reflexión sobre la importancia de no rendirse: "La remontada del final es impresionante. Eso es una muestra de que no hay que bajar nunca los brazos. Argentina había sido más, jugó mejor, pero no se le había abierto el arco".

"Me emocioné hasta las pelotas", lanzó Milei

Consultado sobre cómo vivió la clasificación, Milei reconoció que el triunfo también lo conmovió. "Sí, me emocioné hasta las pelotas. Los felicito, los amo y estoy como loco de felicidad", expresó al referirse al plantel argentino.

El mandatario también remarcó que la reacción del equipo deja una enseñanza. "Cuando ya nos daban por muertos, resurgimos, renacimos y hemos podido revertir esta situación. Es una felicidad enorme. ¿Por qué tenemos que sufrir tanto?".

Otros dirigentes libertarios también festejaron

El triunfo de la Selección también fue celebrado por otros referentes del oficialismo. La ministra Patricia Bullrich elogió la entrega del equipo y publicó en sus redes: "Ni en Gladiador le pusieron tanta garra como Argentina hoy", en referencia al desempeño de Lionel Messi y sus compañeros.

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Por su parte, el canciller Pablo Quirno escribió: "Vio su vida pasar en frente de sus ojos y decidió que aún no era el momento…", mientras que la diputada Virginia Gallardo destacó el respaldo que genera Messi: "Sus compañeros, el país, el mundo quieren que le vaya bien. Porque merece todo. Es emocionante".

LB/MS