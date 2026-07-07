Argentina avanzó a cuartos del Mundial 2026: cuándo juega, quién será su rival y cuánto cuesta viajar a Kansas City

La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 disparó el interés de miles de hinchas por viajar a Estados Unidos para acompañar al equipo de Lionel Scaloni. La alta demanda ya comenzó a impactar en los precios de vuelos, hoteles y entradas.

Con el próximo compromiso en Kansas City, los costos para asistir al partido aumentan a medida que se acerca la fecha del encuentro. Entre pasajes, alojamiento y tickets, el presupuesto mínimo para seguir a la Albiceleste supera ampliamente los US$2.500.

Argentina ya conoce la fecha de los cuartos de final

La Selección argentina derrotó 3 a 2 a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 y aseguró su lugar entre los ocho mejores del torneo. El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará los cuartos de final el sábado 11 de julio, a las 22 (hora argentina), en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde enfrentará al ganador del cruce entre Suiza y Colombia.

El vencedor de ese partido avanzará a las semifinales para medirse con quien resulte ganador del duelo entre Inglaterra y Noruega.

Cuánto cuesta viajar a Kansas City para ver a la Selección

La clasificación despertó una fuerte expectativa entre los hinchas argentinos que planean viajar a Estados Unidos para alentar a la Selección. Sin embargo, la alta demanda ya comenzó a impactar en los precios de vuelos, entradas y alojamiento.

Los pasajes aéreos ida y vuelta desde Buenos Aires a Kansas City para viajar entre el 8 y el 14 de julio parten de US$1.191, aunque la mayoría de las opciones disponibles se ubican entre US$1.240 y US$1.285. También hay vuelos de solo ida desde US$622, con tarifas que aumentan a medida que se acerca el partido.

A ese gasto se suma el valor de las entradas. En las plataformas de reventa habilitadas para el Mundial 2026, los tickets para los cuartos de final comienzan en US$1.299, aunque el precio varía según la ubicación y la disponibilidad.

Hoteles y presupuesto mínimo para alentar a Argentina

El alojamiento representa otro costo importante. Entre las opciones cercanas al estadio todavía se consiguen habitaciones desde US$69 por noche, mientras que los hoteles ubicados en el centro de Kansas City ofrecen tarifas desde US$109 y superan los US$200 en categorías superiores.

Con los valores más bajos disponibles, un hincha argentino necesita disponer de al menos US$2.700 para cubrir el pasaje aéreo, la entrada y tres noches de hotel. Ese monto no contempla comidas, traslados internos, seguro de viaje ni otros gastos personales.

Como suele ocurrir en las instancias decisivas de un Mundial, la demanda de vuelos, hospedajes y entradas podría seguir creciendo tras la clasificación de Argentina, por lo que se espera que los precios continúen en alza en los próximos días.