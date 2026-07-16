La Comisión Paritaria Nacional definió los nuevos cuadros tarifarios que regulan los haberes mensuales de la administración pública centralizada. El acuerdo estableció las escalas técnicas que rigen desde el 1° de julio de 2026 para el personal docente civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Leyes Nros. 17.409) y el personal del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). Los montos finales quedan condicionados a la publicación formal del decreto homologatorio sectorial.

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De acuerdo con las planillas anexas reguladas bajo el Decreto Nº 2539/15, el valor de la Unidad Retributiva (U.R.) se fijó en $375,73 para el esquema que se aplica durante este mes. La paritaria nacional dejó asentado que la presente grilla salarial no incluye una suma fija remunerativa y no bonificable, por única vez, de $50.000 que se liquidará de manera excepcional con los haberes correspondientes al mes de agosto.

Los sueldos básicos del Personal Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad

La categoría más alta del escalafón técnico para el personal de planta permanente cuenta con una asignación básica de $1.206.423,37 para los agentes que ingresan en el Grado 0 de la administración. La escala se incrementa gradualmente según la antigüedad de la siguiente manera:

- Nivel I

Grado 0: $1.206.423,37

Grado 1: $1.327.410,29

Grado 2: $1.418.150,48

Grado 3: $1.533.777,22

Grado 4: $1.658.209,97

Grado 5: $1.793.745,95

Grado 6: $1.852.707,93

Grado 7: $1.897.886,59

Grado 8: $1.946.128,21

Grado 9: $1.997.815,66

Grado 10: $2.053.331,81

Grado 11: $2.108.847,96

Grado 12: $2.164.364,11

Grado 13: $2.219.880,26

Grado 14: $2.275.396,41

Grado 15: $2.330.912,56

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Para el segundo escalafón técnico del personal civil dependiente de las carteras de defensa y seguridad, la paritaria nacional fijó una remuneración inicial de $1.014.222,63 que evoluciona según las siguientes categorías individuales:

- Nivel II

Grado 0: $1.014.222,63

Grado 1: $1.115.683,18

Grado 2: $1.191.874,31

Grado 3: $1.289.506,16

Grado 4: $1.393.646,80

Grado 5: $1.507.742,06

Grado 6: $1.557.132,29

Grado 7: $1.595.036,42

Grado 8: $1.635.620,64

Grado 9: $1.679.650,69

Grado 10: $1.725.977,96

Grado 11: $1.772.305,23

Grado 12: $1.818.632,50

Grado 13: $1.864.959,77

Grado 14: $1.911.287,04

Grado 15: $1.957.614,31

Los empleados integrados en el Nivel III de este convenio de empleo público disponen de una base conformada en $851.885,75, distribuyéndose el resto de los adicionales por antigüedad bajo los siguientes montos específicos:

- Nivel III

Grado 0: $851.885,75

Grado 1: $937.265,76

Grado 2: $1.001.205,05

Grado 3: $1.083.522,10

Grado 4: $1.170.816,46

Grado 5: $1.266.916,83

Grado 6: $1.307.883,92

Grado 7: $1.340.427,87

Grado 8: $1.374.503,30

Grado 9: $1.410.875,95

Grado 10: $1.449.928,69

Grado 11: $1.488.981,43

Grado 12: $1.528.034,17

Grado 13: $1.567.086,91

Grado 14: $1.606.139,65

Grado 15: $1.645.192,39

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Las planillas oficiales del sector público para las tareas administrativas y operativas del Nivel IV determinaron una asignación que se desglosa quincenal o mensualmente a través de las siguientes variables fijas:

- Nivel IV

Grado 0: $716.349,77

Grado 1: $788.329,33

Grado 2: $841.548,26

Grado 3: $910.847,73

Grado 4: $984.358,77

Grado 5: $1.065.144,34

Grado 6: $1.099.985,51

Grado 7: $1.126.403,54

Grado 8: $1.155.118,79

Grado 9: $1.186.131,26

Grado 10: $1.219.058,08

Grado 11: $1.251.984,90

Grado 12: $1.284.911,72

Grado 13: $1.317.838,54

Grado 14: $1.350.765,36

Grado 15: $1.383.692,18

Escalas de remuneración para los sectores de ejecución en dependencias oficiales

Para los agentes civiles encuadrados dentro del Nivel V del convenio sectorializado, las pautas paritarias vigentes de la seguridad social estipularon los siguientes montos básicos en pesos:

- Nivel V

Grado 0: $622.546,62

Grado 1: $684.954,43

Grado 2: $731.664,57

Grado 3: $791.775,16

Grado 4: $855.714,45

Grado 5: $925.779,66

Grado 6: $956.026,39

Grado 7: $978.998,59

Grado 8: $1.004.268,01

Grado 9: $1.031.068,91

Grado 10: $1.059.784,16

Grado 11: $1.088.499,41

Grado 12: $1.117.214,66

Grado 13: $1.145.929,91

Grado 14: $1.174.645,16

Grado 15: $1.203.360,41

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La sexta categoría de la planta de empleados civiles cuenta con un piso salarial de $531.806,43, completando la extensión de las jerarquías con las sumas que se detallan seguidamente:

- Nivel VI

Grado 0: $531.806,43

Grado 1: $585.025,36

Grado 2: $625.226,71

Grado 3: $676.148,42

Grado 4: $730.898,83

Grado 5: $791.009,42

Grado 6: $816.661,71

Grado 7: $836.570,95

Grado 8: $858.394,54

Grado 9: $880.983,87

Grado 10: $905.104,68

Grado 11: $929.225,49

Grado 12: $953.346,30

Grado 13: $977.467,11

Grado 14: $1.001.587,92

Grado 15: $1.025.708,73

El escalafón técnico para el personal integrado en el Nivel VII determinó una grilla que se compone a partir de los siguientes valores básicos establecidos para el período de julio:

- Nivel VII

Grado 0: $461.741,22

Grado 1: $508.451,36

Grado 2: $542.909,66

Grado 3: $576.745,55

Grado 4: $635.181,33

Grado 5: $686.868,78

Grado 6: $696.227,69

Grado 7: $709.458,11

Grado 8: $726.687,26

Grado 9: $745.447,89

Grado 10: $765.357,13

Grado 11: $786.414,98

Grado 12: $807.472,83

Grado 13: $828.530,68

Grado 14: $849.588,53

Grado 15: $870.646,38

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La última categoría del personal civil de las Fuerzas Armadas cierra la estructura general de haberes con los mínimos pautados para las funciones básicas de ejecución en las dependencias oficiales:

- Nivel VIII

Grado 0: $402.396,37

Grado 1: $442.980,59

Grado 2: $472.844,45

Grado 3: $511.897,19

Grado 4: $553.247,15

Grado 5: $598.425,81

Grado 6: $606.428,22

Grado 7: $617.952,18

Grado 8: $632.884,11

Grado 9: $649.347,52

Grado 10: $666.576,67

Grado 11: $685.337,30

Grado 12: $704.097,93

Grado 13: $722.858,56

Grado 14: $741.619,19

Grado 15: $760.379,82

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