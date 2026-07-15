Qué dicen las encuestas sobre el futuro político de Javier Milei y un posible segundo mandato

Las últimas mediciones de opinión pública reflejan que los argentinos continúan respaldando un cambio profundo en el rumbo del país, tanto en materia económica como política e institucional. Así lo aseguró el consultor político Aníbal Urios, quien sostuvo que las demandas sociales ya no pasan únicamente por la estabilidad macroeconómica, sino también por transformaciones estructurales que impulsen el desarrollo.

En ese sentido, destacó que "hay un rumbo establecido de la sociedad" y explicó que la ciudadanía "quiere una Argentina totalmente distinta en lo económico, lo político y también en lo social". Según el analista, también existe un consenso creciente para que "el Estado tenga un rol no tan preponderante" y se concentre en generar las condiciones necesarias para atraer inversiones.

Aníbal Urios: qué muestran las encuestas sobre el apoyo al rumbo del Gobierno

Urios afirmó que ese cambio de expectativas se observa tanto a nivel nacional como en provincias y municipios. "Ya no alcanza con el orden y hacer alguna que otra obra, sino que ya te piden mejorar la matriz", señaló, al tiempo que remarcó que las exigencias de la sociedad trascienden las diferencias partidarias.

Para el consultor, el modelo impulsado por Javier Milei se encuentra alineado con esas demandas. "En eso encaja perfectamente el modelo del presidente", aseguró. Incluso sostuvo que "los números son positivos para un segundo mandato", ya que una parte importante del electorado considera que las alternativas opositoras representan "las viejas recetas" que no desean volver a transitar.

Respecto de la agenda política, Urios reconoció que la polémica en torno a Manuel Adorni había desplazado los temas centrales del Gobierno. "Era un tema que había copado la agenda, eso no le estaba ayudando a comunicar al Gobierno", explicó. Sin embargo, consideró que posteriormente la administración nacional logró recuperar el foco en las reformas, el diálogo con los gobernadores y los consensos políticos.

Reforma impositiva, seguridad y justicia: las prioridades que reflejan las encuestas

Más allá del respaldo al rumbo general, Urios afirmó que las encuestas identifican prioridades muy concretas para la ciudadanía. "La reforma impositiva es una deuda pendiente", sostuvo, y agregó que la presión tributaria aparece de manera recurrente como uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico y la competitividad empresarial.

Además, remarcó que la seguridad y la justicia ocupan un lugar central entre las preocupaciones sociales. "Tomar el toro por las astas en la seguridad y la justicia" es, según describió, uno de los principales reclamos registrados en sus estudios. En esa línea, explicó que la sociedad demanda cambios normativos y medidas que aborden el problema de la reincidencia delictiva, al considerar que "ahí está el meollo" para comenzar a resolver la inseguridad.