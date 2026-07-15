Trump defiende los controles migratorios en EE.UU. tras la muerte de tres inmigrantes en operativos del ICE

Donald Trump defendió la continuidad de los controles migratorios en las rutas de Estados Unidos tras la muerte de tres inmigrantes indocumentados durante recientes operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), pese a que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la suspensión temporal de esos retenes mientras se investigan los casos.

A través de su red Truth Social, el mandatario sostuvo que los controles de tránsito son "una de las herramientas contra el crimen más importantes y efectivas" del ICE y rechazó los cuestionamientos de la oposición demócrata. "No podemos renunciar a una de las herramientas contra el crimen más importantes y efectivas de ICE: los controles de tráfico", escribió, además de acusar a la "izquierda radical demócrata" de intentar frenar las políticas migratorias de su administración.

La suspensión de los controles del ICE tras tres muertes en operativos migratorios

La decisión del DHS de suspender los controles en rutas y calles se produjo luego de la conmoción generada por tres muertes registradas en distintos estados del país.

Uno de los casos ocurrió en Maine, donde un ciudadano colombiano de 26 años murió tras recibir disparos de un agente del ICE. Días antes, un inmigrante mexicano falleció durante otro operativo en Houston, Texas. Según la versión oficial, en ambos episodios los agentes abrieron fuego porque las personas intentaron escapar utilizando sus vehículos y representaban un riesgo para los efectivos. El tercer incidente se registró en Florida, donde un inmigrante murió atropellado por un camión tras huir de un control migratorio.

Las críticas de Colombia y México por los operativos migratorios de Estados Unidos

Las tres muertes generaron reacciones tanto dentro como fuera de Estados Unidos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó el caso del ciudadano colombiano como un "asesinato", mientras que el gobierno de México anunció la presentación de denuncias penales contra la administración estadounidense.

Las autoridades mexicanas sostienen que 17 de sus ciudadanos murieron durante operativos de detención y deportación desde el regreso de Trump a la presidencia en 2025.

El ICE queda bajo investigación mientras crece el debate sobre la política migratoria

Frente a las críticas, el DHS confirmó la apertura de investigaciones internas para esclarecer las actuaciones de los agentes involucrados. El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó ante el Senado que las pesquisas deberán realizarse con la participación de autoridades estatales y locales para garantizar su transparencia.

Los operativos del ICE también reavivaron el debate sobre la política migratoria en los llamados "estados santuario", donde las autoridades locales limitan su colaboración con el gobierno federal en materia de inmigración.

Mientras Trump destacó que los agentes del ICE "están haciendo un gran trabajo" y vinculó los controles con una disminución de los índices delictivos, la oposición demócrata sostiene que el organismo ha excedido sus atribuciones y que algunos procedimientos también afectaron a inmigrantes con estatus legal.