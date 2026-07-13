Se revive la relación entre el fútbol y la política con el partido de Argentina e Inglaterra: "Es una utilización berreta"

El analista de discursos políticos, José María Saráchaga, en comunicación con Canal E, analizó que la previa del duelo entre Argentina e Inglaterra volvió a instalar el debate sobre la relación entre fútbol, política y la guerra de Malvinas.

"Es una utilización otra vez más, como de costumbre, berreta, con el fútbol y la política se hace siempre, se hizo siempre", afirmó José María Saráchaga.

La exposición política de los goles a los ingleses

Como ejemplo, sostuvo que la memoria colectiva también fue moldeada desde una mirada política. "Vos debés haber visto 20 millones de veces el gol de Diego a los ingleses, debés haber visto 19 millones o 900 mil veces el gol con la mano de Diego a los ingleses. Ahora, si viste 10 veces el gol de Pupi Zanetti a los ingleses es mucho", señaló, y agregó: "Como Maradona era un referente de determinado sector de la política ese gol se pasó 500 millones de veces todos los días durante los últimos 27 años".

En ese sentido, Saráchaga sostuvo que existe una selección deliberada de los hechos que se difunden. "Se elige, evidentemente se elige", remarcó, y ejemplificó con un defensor de la Selección del que, según dijo, "se habló hasta el hartazgo de la tendencia política, cuando hizo un gol y se dejó de hablar de la tendencia política cuando regaló un gol".

Cómo se interpreta el análisis de Lionel Scaloni sobre el partido

Asimismo, respaldó la respuesta de Lionel Scaloni cuando evitó darle una connotación política al enfrentamiento con Inglaterra y lo definió únicamente como un partido de fútbol. "Me pareció la mejor, me pareció la más sensata, me pareció la más correcta", aseguró.

Además, el entrevistado recordó que en la previa del Mundial de México 1986 también predominaba un discurso moderado: "Toda la previa del partido el discurso era exactamente el mismo". Según explicó, "las declaraciones públicas eran todas bajándole el tono, la épica se inventó después".

Sobre la utilización política de la figura de Lionel Messi, sostuvo que los distintos sectores interpretan los gestos del capitán argentino según sus propias convicciones. "La gente milita lo que quiere y lo que siente y tiene un sesgo de confirmación enorme, entonces ve y lee actitudes que no existen", afirmó.