El esperado duelo mundialista entre Argentina e Inglaterra en Atlanta, por el pase a la final de la Copa del Mundo FIFA 2026, sumó un inesperado capítulo extrafutbolístico tras confirmarse que los hinchas no podrán exhibir banderas, remeras ni carteles con referencias a las Islas Malvinas en el Mercedes-Benz Stadium.

Esta severa restricción cuenta con el visto bueno del propio Gobierno argentino: la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ratificó la medida argumentando que la simbología de Malvinas encuadra dentro de la categoría de "contenido político", una categoría vedada por los rigurosos protocolos de seguridad que regirán el ingreso al estadio este miércoles.

La drástica medida se implementará a través de un exhaustivo control en los accesos del estadio, diseñado conjuntamente por la FIFA, el FBI y las delegaciones de seguridad de ambos países en el Centro Internacional de Cooperación Policial. El porqué de esta decisión radica en que el partido ha sido catalogado como un escenario de "alto riesgo".

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Las autoridades argumentan la necesidad de prevenir incidentes, provocaciones y situaciones de violencia física o verbal entre las parcialidades, dada la histórica rivalidad geopolítica y deportiva que une a ambas naciones.

Restricciones en Atlanta y el protocolo del Mercedes-Benz Stadium

“Tuvimos una reunión y definimos que no se podrá entrar a la cancha con contenido provocativo”, señaló la ministra Monteoliva en declaraciones a radio Now. Al ser consultada específicamente por los símbolos patrios argentinos, la funcionaria fue tajante: “Banderas con las Malvinas es contenido político”. En esa misma línea, profundizó: “No pueden ingresar banderas con contenido político.

Sí bandera argentina o inglesa. Pero nada que contenga algún mensaje que pueda provocar algún tipo de situación”. De todos modos, aclaró que la medida punitiva no alcanza a los cánticos de la hinchada: “No se puede prohibir un canto o taparle la boca a la gente”.

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La disposición altera temporalmente el reglamento general del Mercedes-Benz Stadium. De acuerdo con la guía oficial elaborada para los asistentes a la Copa del Mundo, el estadio habitualmente permite el ingreso de banderas y pancartas, siempre y cuando no superen los 2 metros de largo por 1,5 metros de ancho, estén confeccionadas con material ignífugo y —en caso de exceder tales dimensiones— cuenten con una autorización previa. Sin embargo, para este cruce de semifinales, se ha determinado aplicar de forma taxativa una restricción adicional sobre cualquier elemento con tintes políticos.

El Mercedes-Benz Stadium permite el ingreso de banderas, pero para Argentina-Inglaterra hará una excepción y prohibirá las que tengan referencias a las Islas Malvinas.

Este dispositivo especial de seguridad contará con un despliegue de aproximadamente 1.600 efectivos policiales dentro del recinto y en sus inmediaciones.

Los detalles del plan estratégico fueron analizados y convalidados previamente durante un encuentro en el Centro Internacional de Cooperación Policial, ubicado en Leesburg (Virginia), en el cual participaron de manera presencial representantes de la FIFA, el FBI, las policías locales de Atlanta y Miami, y referentes de las delegaciones de seguridad de Argentina e Inglaterra. Allí se consolidó el informe previo de evaluación de riesgos, antecedentes de ambos públicos y la división de accesos.

Bajo este esquema de ingreso, los simpatizantes argentinos deberán acceder de manera exclusiva por la Puerta 4, en tanto que los parciales ingleses harán lo propio por la Puerta 3. Si bien esta logística busca evitar cruces en las inmediaciones y accesos de las tribunas, una vez dentro del estadio no se contempla una separación física o división de sectores entre ambas hinchadas.

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El megaoperativo en CABA: custodia en Recoleta y el Obelisco

En sintonía con las acciones preventivas desplegadas en los Estados Unidos, el Gobierno nacional dispondrá un fuerte operativo de seguridad espejo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El principal foco de atención estará puesto en la Embajada del Reino Unido, ubicada en el barrio porteño de Recoleta.

Para este operativo en territorio porteño, el Ministerio de Seguridad movilizará a unos 300 efectivos de la Policía Federal Argentina, quienes colocarán vallados tácticos, brindarán custodia especial y mantendrán un monitoreo reforzado en tiempo real. Desde la Casa Rosada justificaron este despliegue señalando que el encuentro futbolístico posee un carácter “altamente sensible” por la histórica disputa por las Islas Malvinas y la consecuente rivalidad sociocultural entre los dos países.

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El esquema de seguridad en CABA también se extenderá a puntos estratégicos como la sede del propio Ministerio de Seguridad, la Embajada de Israel y el Obelisco, el tradicional epicentro donde se prevén masivas concentraciones de festejo en caso de que la Selección Argentina clasifique a la final del certamen.

La prevención oficial incluye el establecimiento de anillos de seguridad, fuerzas de reserva inmediata, brigadas de civil y unidades policiales especiales para actuar ante cualquier disturbio antes, durante y después de disputarse el partido. Fuentes gubernamentales confirmaron que la rigurosidad de este operativo de prevención civil será idéntica a la que habitualmente se implementa cada 2 de abril, en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

MEG/ff