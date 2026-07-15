El que no salta…

No es un partido más. Imposible que lo sea. No significa que sea una guerra, nada que ver. No hay que ser extremistas. Pero jugar con Inglaterra es diferente. Para los argentinos lo es.

Se entiende perfectamente que Lionel Scaloni le baje el precio y los decibeles al partido. Es lógico y entendible. Para los ingleses el choque es apenas una revancha del 86 (hubo partidos en el medio en Mundiales pero este con Messi tiene la épica que no tuvieron los otros). Y ya es una semifinal de Copa del Mundo con todo el peso que eso tiene. Pero no pudo Scaloni. Imposible bajarle el precio. Si los jugadores logran abstraerse del clima es simplemente un milagro.

Carlos “el CHINO” Tapia me dijo ayer “¿Sabés de qué me acuerdo de la previa de ese partido? Del silencio del vestuario un rato antes de entrar. No hubo música. No hubo chistes. Nadie dio la orden eh, se dio solo. Todo así en silencio hasta la arenga de Diego. De eso no me olvido”. El textual del campeón del mundo resume todo. Porque todo se da naturalmente ante Inglaterra.

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Quizás juega con línea de tres; quizás va con dos volantes más frescos; o va Lisandro Martínez de lateral izquierdo para ganar altura con Otamendi. Se verá en un rato esa historia. Lo seguro es que este partido es el partido más partido que puede jugarse en un Mundial para los argentinos. Porque no es un partido más. Porque hay que saltar y gritar sin parar. Contagiar a esos caballeros de la angustia para que saquen otra vez a relucir su costumbre de no entregarse jamás y de ir por todo cueste lo que cueste.

Hay que hacer simplemente un ejercicio para entender lo que es este partido: hay que cerrar los ojos diez segundos e imaginar qué se sentiría en este momento si el rival fuera Noruega (el eliminado por Inglaterra); una vez terminado el ejercicio se sabrá exactamente la sensación reinante si el rival fuera Noruega. De seguro no habría nudo en el pecho, ni ganas de saltar como locos, ni necesidad de que empiece ya. Porque el rival también te marca el ánimo. Y este partido atraviesa el alma de todos los futboleros argentinos y de la mayoría de los no futboleros también.

Argentina vs Inglaterra. El fútbol es de lo más importante de las cosas más importantes que tiene nuestro día a día. En Atlanta se verá al campeón del mundo. A la Selección que busca llegar a su séptima final de Mundial. A la que tiene a Messi. A la que le inventan polémicas y despierta envidias. Enfrente estará el rival que siempre se elegiría si se busca épica. Y Dibu, Musso, Rulli, Montiel, Molina, Cuti, Senesi, Licha, Ota, Medina, Tagliafico, Enzo, Alexis, De Paul, Paredes, Nico González, Lo Celso, Paz, Barco, Almada, Palacios, Julián, Simeone, Lautaro, el flaco y Lionel están acostumbrados a la épica.