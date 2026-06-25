Lamine Yamal se convirtió en uno de los jugadores más prometedores de su generación, ya que debutó en Primera con tan solo 15 años. Sin embargo, antes de convertirse en estrella, estuvo en brazos de Lionel Messi cuando era solo un bebé, lo que quedó documentado en una imagen viral.

Hoy en día, muchos fanáticos comparan a Yamal con el campeón del mundo debido a su gran desempeño en el deporte. Ambos iniciaron su camino en el FC Barcelona y el jugador español rompió distintos récords, como ser el más joven en jugar 100 partidos con la camiseta del Barça.

Lamine Yamal marcó su primer gol en Mundiales, rompió un récord de Messi y se sumó a una lista que lidera Pelé

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Messi con Lamine Yamal bebé: cómo se originó la fotografía

La foto fue una iniciativa del Diario SPORT de España y fue capturada a fines de 2007, cuando Messi tenía tan solo 20 años y Lamine Yamal, 5 meses. En esa época, el periódico realizaba un calendario solidario en colaboración con UNICEF y la Fundación Barça, en el que los jugadores participaban de forma desinteresada.

La foto fue una iniciativa del Diario SPORT de España y fue capturada a fines de 2007, cuando Messi tenía tan solo 20 años y Lamine Yamal, 5 meses.

El capitán argentino apareció en la edición de 2008 y posó junto al joven español de bebé, lo que generó una gran cantidad de reacciones a través de las redes sociales. En las imágenes se puede observar cómo Messi lo sostuvo en sus brazos y también lo bañó, sin saber que en el futuro lo considerarían su sucesor.

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Actualmente, ambos jugadores disputan la Copa Mundial FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. Tanto la Selección Argentina como la Española se encuentran en el primer lugar de sus respectivos grupos para pasar a 16avos. Mientras que España se enfrentará a Uruguay mañana por la noche, Argentina jugará contra Jordania este sábado.

JSM