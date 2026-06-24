Más allá del fútbol, cuáles son los negocios de Lionel Messi que generan millones

Lionel Messi continúa ampliando su perfil empresario más allá de las canchas y suma inversiones en tecnología, medios, hotelería, real estate, consumo masivo y gastronomía. Mientras sigue vigente como una de las máximas figuras del fútbol mundial, el capitán argentino consolidó una red de negocios que abarca distintos sectores y mercados internacionales, con proyectos que van desde startups deportivas hasta cadenas gastronómicas con presencia en varios países, según informó Forbes Argentina.

Ranking Forbes: los jugadores que más dinero ganan y jugaran en el Mundial 2026

El mapa empresarial del rosarino tiene uno de sus principales pilares en Play Time Sports-Tech HoldCo, una sociedad con base en San Francisco enfocada en detectar oportunidades vinculadas al deporte, los medios y la tecnología. Según informó Buenos Aires Times, la firma nació como el principal brazo inversor de Messi y cuenta con margen para apostar por startups relacionadas con el fútbol, la innovación tecnológica e incluso equipos deportivos.

Otra de las iniciativas que refleja la expansión de sus negocios es 525 Rosario, una productora creada junto a SMUGGLER Entertainment. La compañía trabaja en proyectos de televisión, cine, deportes en vivo, eventos comunitarios y campañas comerciales para atletas, con operaciones en Miami y Los Ángeles y supervisión de la familia Messi junto a Tim Pastore.

De la hotelería a las milanesas: los negocios que impulsan la marca Messi

Dentro del sector turístico, el futbolista participa en MiM Hoteles, una cadena vinculada a establecimientos de lujo en España y Andorra. La marca cuenta con presencia en destinos como Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira, Andorra y Sotogrande, consolidando una de las inversiones más importantes del jugador fuera del deporte.

Qué pasa con los impuestos cuando un futbolista vuelve al país: el caso Otamendi y las claves de la renta mundial

En paralelo, el negocio inmobiliario también ocupa un lugar relevante dentro de su estructura patrimonial. A través de Rostower, Messi participa en activos vinculados a hoteles, oficinas, locales comerciales y viviendas. Según informó Buenos Aires Times, la cartera inmobiliaria fue valuada en 223 millones de euros, convirtiéndose en uno de los activos más importantes dentro de una fortuna diversificada.

La expansión empresarial también llegó al mercado de consumo masivo con Más+ by Messi, una bebida de hidratación que comenzó su desarrollo en Estados Unidos y posteriormente avanzó con acuerdos junto a Inter Miami y divisiones juveniles de la MLS. A esto se suman The Messi Store, alianzas con marcas globales, proyectos relacionados con el vino y otras iniciativas vinculadas al universo futbolístico.

Sin embargo, una de las apuestas más llamativas del rosarino tiene sello argentino. Se trata de El Club de la Milanesa, cadena gastronómica que incorporó al capitán de la Selección argentina como socio. Según el articulo de Forbes, Messi se convirtió en el cuarto integrante del grupo fundador en una operación que incluyó tanto el negocio actual como los planes de expansión internacional.

La compañía cuenta actualmente con más de 70 locales distribuidos entre Argentina, Uruguay y Estados Unidos. Además, para octubre de 2025 producía cerca de 80 toneladas de milanesas por mes desde sus plantas ubicadas en Buenos Aires y Córdoba, con una facturación cercana a los $1.000 millones mensuales.

Los 10 jugadores con las mayores fortunas que participarán del Mundial 2026

Por último, el plan de crecimiento de la cadena contempla nuevas aperturas en Estados Unidos, Chile y Paraguay, además de un desembarco previsto en Europa para 2027, con España, Italia y Portugal entre los mercados considerados prioritarios. Detrás de esta estructura empresarial también participa activamente la familia Messi. Según el artículo, María Sol Messi tuvo un rol en The Messi Store y posteriormente avanzó en tareas creativas dentro de 525 Rosario, reforzando la presencia del círculo íntimo del futbolista en la gestión de sus negocios.

Con información de Forbes

GZ