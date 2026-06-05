Los 10 jugadores con las mayores fortunas que participarán del Mundial 2026

El Mundial 2026 reunirá a algunas de las mayores figuras del fútbol internacional, pero también a varios de los deportistas más ricos del planeta. Entre salarios, contratos comerciales, patrocinios y negocios personales, los diez jugadores con mayor patrimonio que participarán del torneo acumulan fortunas multimillonarias que los ubican entre las personalidades más influyentes del deporte global.

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De acuerdo con un relevamiento publicado por el diario britanico The Sun, el ranking está encabezado por Cristiano Ronaldo, seguido por Lionel Messi y Neymar. La lista incluye además a futbolistas de Europa, Sudamérica, África y Asia que lograron construir patrimonios mucho más allá de sus ingresos dentro de la cancha.

En conjunto, los diez jugadores suman una fortuna estimada de £2.731 millones, equivalente a aproximadamente US$3.700 millones, una cifra que refleja el peso económico que tienen las principales estrellas del fútbol internacional a pocos meses de una Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Las mayores fortunas que estarán presentes en el Mundial 2026

La próxima Copa del Mundo será la primera con 48 selecciones participantes y reunirá a algunas de las figuras más reconocidas del fútbol mundial. Entre ellas aparecen varios futbolistas que, además de sus logros deportivos, construyeron imperios económicos a través de contratos, inversiones y acuerdos comerciales de alcance global.

1. Cristiano Ronaldo (Portugal) - Fortuna: £1.000 millones (US$1.350 millones)

Cristiano Ronaldo lidera con amplia diferencia el ranking de los futbolistas más ricos que estarán en el Mundial 2026. La estrella portuguesa alcanzó la barrera de los mil millones de libras en 2025 y continúa expandiendo su patrimonio gracias a su contrato con Al-Nassr y a una red de negocios que incluye hoteles, gimnasios, clubes de pádel, la marca CR7, inversiones tecnológicas, producción audiovisual y un importante portafolio inmobiliario.

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2. Lionel Messi (Argentina) - Fortuna: £742 millones (US$1.000 millones)

El capitán argentino ocupa el segundo lugar de la lista. Además de los ingresos obtenidos a lo largo de su carrera deportiva, Messi mantiene acuerdos comerciales con algunas de las marcas más reconocidas del mundo, entre ellas Adidas, Pepsi, Dolce & Gabbana, Audemars Piguet, Gillette, Turkish Airlines y Tata Motors. Su figura continúa siendo una de las más valiosas y reconocidas del deporte global.

3. Neymar (Brasil) - Fortuna: £334 millones (US$451 millones)

Neymar construyó una fortuna millonaria durante sus etapas en Barcelona, Paris Saint-Germain y Al-Hilal, antes de regresar al Santos de Brasil. A esos ingresos se suman contratos publicitarios de gran magnitud, entre ellos el acuerdo con Puma que fue considerado uno de los más importantes de la historia del fútbol en el momento de su firma.

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4. Kylian Mbappé (Francia) - Fortuna: £186 millones (US$251 millones)

El campeón del mundo con Francia en 2018 se consolidó como uno de los futbolistas mejor remunerados de su generación. Su patrimonio está impulsado por su vínculo con Real Madrid, que puede alcanzar cifras muy elevadas mediante bonos, además de contratos publicitarios con marcas internacionales como Nike, Hublot y Dior.

5. Harry Kane (Inglaterra) - Fortuna: £110 millones (US$149 millones)

El delantero y capitán de Inglaterra es el único representante inglés dentro del top cinco. Su riqueza proviene principalmente de su salario en Bayern Múnich, donde percibe uno de los contratos más importantes del fútbol europeo, además de acuerdos comerciales como el que mantiene con la firma deportiva Skechers.

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6. Mohamed Salah (Egipto) - Fortuna: £104 millones (US$140 millones)

Salah se convirtió en una de las grandes figuras del fútbol africano y en un símbolo deportivo para Egipto. Su patrimonio fue impulsado por sus exitosas temporadas en Liverpool, donde firmó contratos de gran valor, además de una extensa cartera de patrocinios y acuerdos comerciales que aprovecharon su enorme popularidad internacional.

7. Son Heung-min (Corea del Sur) - Fortuna: £74 millones (US$100 millones)

La figura histórica del fútbol surcoreano acumuló gran parte de su riqueza durante su década en Tottenham y ahora continúa su carrera en Los Ángeles FC. Su enorme reconocimiento en Asia lo convirtió en uno de los deportistas más demandados por las marcas, generando ingresos que complementan ampliamente sus contratos deportivos.

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8. Riyad Mahrez (Argelia) - Fortuna: £63 millones (US$85 millones)

Mahrez es considerado uno de los futbolistas africanos más exitosos de los últimos años. Tras conquistar múltiples títulos con Manchester City, dio el salto al fútbol saudita con Al-Ahli, donde accedió a contratos de gran magnitud económica que contribuyeron a incrementar significativamente su patrimonio.

9. Erling Haaland (Noruega) - Fortuna: £59 millones (US$80 millones)

A pesar de ser uno de los más jóvenes del ranking, Haaland ya figura entre los futbolistas más ricos del mundo. Su capacidad goleadora y su proyección internacional lo transformaron en una de las caras más comercializables del deporte, respaldado por importantes contratos publicitarios y un acuerdo de largo plazo con Manchester City.

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10. James Rodríguez (Colombia) - Fortuna: £59 millones (US$80 millones)

El colombiano cierra el listado gracias a una carrera que combinó pasos por algunos de los clubes más importantes del mundo, como Real Madrid, Bayern Múnich y Everton. Su explosión mediática durante el Mundial de Brasil 2014 le permitió sumar numerosos acuerdos comerciales y de patrocinio que continúan sosteniendo una fortuna considerable más de una década después.

GZ / lr