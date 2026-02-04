Lamine Yamal rompió un récord de Maradona y Barcelona avanzó a semifinales de la Copa del Rey

Lamine Yamal volvió a escribir su nombre en la historia del Barcelona. Con apenas 18 años, el delantero abrió el marcador en la victoria 2-1 como visitante frente al Albacete y alcanzó un registro goleador que le permitió superar una marca histórica de Diego Armando Maradona con la camiseta blaugrana. El triunfo le dio al equipo catalán el pase a las semifinales de la Copa del Rey.

El joven extremo anotó a los 39 minutos del primer tiempo y llegó así a su gol número 39 en 144 partidos oficiales con el primer equipo, una cifra que lo coloca por encima del récord que había establecido Maradona durante su paso por el club, cuando convirtió 38 tantos en 58 encuentros. La conquista llegó tras un remate preciso al segundo palo que dejó sin opciones al arquero Raúl Lizoain.

El encuentro no fue sencillo para el conjunto dirigido por Xavi Hernández. Albacete, que venía de dar el golpe al eliminar al Real Madrid en la ronda anterior, intentó sostener la intensidad y complicó por momentos al Barcelona. Sin embargo, el equipo visitante logró ampliar la ventaja en el complemento.

A los 56 minutos, el uruguayo Ronald Araújo apareció en el primer palo tras un tiro de esquina y, de cabeza, marcó el segundo tanto en lo que fue su regreso como titular luego de superar un período marcado por problemas de salud mental. El gol pareció encaminar definitivamente la clasificación del Barcelona.

No obstante, el conjunto local reaccionó y volvió a meterse en partido a los 87 minutos, cuando Javi Moreno conectó de palomita un tiro libre y descontó para el Albacete. El tramo final fue de alta tensión: el árbitro anuló un tercer gol de Ferran Torres por posición adelantada y, en tiempo agregado, Fran Gámez estuvo cerca de forzar el tiempo suplementario, pero Gerard Martín salvó sobre la línea tras una salida del arquero Joan García.

Con este triunfo, el Barcelona se convirtió en el primer semifinalista de la Copa del Rey y puso fin a una racha negativa en años pares, ya que no había alcanzado esta instancia en 2020, 2022 ni 2024. Además, el equipo atraviesa un gran presente: lidera la Liga y continúa en carrera en la Champions League.

Las semifinales se completarán en los próximos días, con los cruces entre Alavés y Real Sociedad, Valencia frente al Athletic de Bilbao y el duelo entre Betis y Atlético de Madrid, que definirá el último boleto.

LB/ML