El certamen más importante del fútbol internacional ingresó en su etapa de máxima tensión con el inicio de la tercera fecha de la fase de grupos, donde 36 selecciones nacionales pelean activamente por los 25 boletos disponibles para la flamante instancia de dieciseisavos de final. En este nuevo ecosistema de 48 equipos montado en Norteamérica, la paridad matemática transformó la jornada de cierre en un escenario de especulación reglamentaria y alto impacto deportivo.

Tras la resolución del Grupo B, donde Suiza y Canadá sellaron su pasaporte a la ronda eliminatoria, los focos de la prensa internacional se trasladan a las zonas que todavía permanecen abiertas. A diferencia de encuentros sin equivalencias, como el cruce entre la clasificada Argentina y la eliminada Jordania, la agenda oficial destaca enfrentamientos directos entre potencias históricas que arriesgan su continuidad.

Lionel Messi cumple 39 años en pleno Mundial 2026: pasado, presente y legado de un mito del fútbol

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los cruces más picantes de la tercera fecha de la Copa del Mundo

El cruce más atractivo de esta tanda definitiva lo protagonizarán España y Uruguay por el Grupo H, un duelo de vida o muerte según los reportes estadísticos provistos por la FIFA. El seleccionado conducido por Luis de la Fuente lidera la zona con cuatro unidades pero no tiene asegurada su permanencia en el torneo tras sufrir el asedio futbolístico de las revelaciones africanas.

La complejidad de este cuadrangular radica en el sorpresivo rendimiento de Cabo Verde, el combinado de apenas 530.000 habitantes que alteró los planes del continente al empatarle consecutivamente a los dos gigantes hispanohablantes. Bajo esta coyuntura, la "Roja" se verá obligada a vencer a la Celeste si no quiere depender de criterios de desempate secundarios.

Por su parte, el Grupo C ofrecerá una batalla electrizante con Brasil enfrentando a Escocia en el estadio de Miami, en una jornada donde la clasificación se dirimirá por detalles. El elenco sudamericano comanda la tabla con cuatro puntos gracias a su reciente goleada ante Haití, pero comparte la cima con una Marruecos que acecha de cerca y jugará en simultáneo contra el combinado caribeño.

el Grupo C ofrecerá una batalla electrizante con Brasil enfrentando a Escocia en el estadio de Miami, en una jornada donde la clasificación se dirimirá por detalles.

Los conducidos por Carlo Ancelotti clasificarán con un empate, pero el verdadero botín es el liderazgo absoluto del grupo para evitar un cruce prematuro contra las potencias del Grupo F. En tanto, el conjunto escocés conserva tres unidades y aspira a dar el gran golpe de la jornada si logra capitalizar las transiciones ofensivas.

Duelos de gigantes europeos y sudamericanos por el liderazgo de las zonas

La acción en los complejos deportivos estadounidenses se trasladará también al desenlace del Grupo F, donde Países Bajos y Japón medirán fuerzas en Dallas para decretar el dueño del primer puesto. Ambas delegaciones acumulan cuatro puntos y un idéntico diferencial de goles, lo que anticipa un planteo táctico agresivo para evitar el segundo escalón de la tabla.

Una situación similar se experimentará en el Grupo I con el partido entre Francia y Noruega, dos escuadras que ya tienen garantizado su lugar en los play-offs pero que dirimirán el prestigio del liderato. Con un Kylian Mbappé encendido, el conjunto galo buscará neutralizar el poderío aéreo noruego comandado por Erling Haaland en lo que se proyecta como uno de los partidos con mayor proyección ofensiva.

En la costa oeste de los Estados Unidos, los reflectores apuntarán a la resolución del Grupo K mediante el choque entre Portugal y Colombia, programado en el imponente estadio de Houston. La escuadra liderada por Cristiano Ronaldo se aseguró un lugar entre los dos mejores, pero el elenco cafetero necesita sumar unidades de forma urgente para consolidar su plaza.

Lionel Messi cumple 39 años: el video de su entrenamiento que se volvió viral en todo el mundo

La organización del torneo recordó que, bajo el nuevo formato competitivo, los ocho mejores terceros de las doce zonas totales accederán a la llave de eliminación directa. Esta ventana reglamentaria inyecta una dosis extra de dramatismo a los minutos finales de cada partido, ya que un solo gol modficará el destino de múltiples delegaciones en simultáneo.

Con las eliminaciones ya consumadas de países como Túnez, Turquía y Panamá, el margen de error se redujo a su mínima expresión en las sedes norteamericanas. Los cuerpos técnicos ajustan las cargas físicas conscientes de que la diferencia de gol y el criterio del juego limpio pueden definir el éxito de un proceso de cuatro años.

API