Caputo colocó USD 470 millones con el nuevo Bonar 2029 y avanza en su estrategia de financiamiento en dólares

El Ministerio de Economía colocó USD 470 millones en la primera licitación del Bonar 2029 (AO29), un bono en dólares emitido bajo legislación local que vence durante el próximo mandato presidencial. La operación se concretó con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 7,99%, por debajo del 8%, uno de los principales objetivos del equipo económico para consolidar su estrategia de financiamiento.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, durante la licitación se recibieron ofertas por un valor efectivo de USD 985 millones, aunque el Gobierno decidió adjudicar únicamente USD 470 millones, pese a que el monto máximo previsto alcanzaba los USD 2.000 millones.

El Gobierno priorizó una tasa más baja antes que captar más dólares

La decisión refleja la intención oficial de priorizar un menor costo de financiamiento antes que captar un mayor volumen de divisas. La colocación del AO29 permitió al Tesoro obtener recursos a una tasa inferior al 8%, una referencia considerada clave por el equipo económico.

Además, Economía anunció una segunda rueda de colocación del bono, que se realizará hasta las 13 del día siguiente por un monto adicional de USD 150 millones al mismo precio de corte. Si la operación se completa, el Tesoro obtendrá esta semana un total de USD 620 millones, fondos que serán depositados en la cuenta del Tesoro en el Banco Central (BCRA).

El Bonar 2029 busca captar los dólares que quedaron disponibles tras los vencimientos

La emisión del AO29 representa un nuevo paso dentro del programa de financiamiento en dólares del Gobierno, que busca atraer liquidez del mercado local, especialmente de los inversores que recibieron cerca de USD 4.200 millones por el vencimiento de títulos de deuda de la semana pasada.

Con esta colocación, la administración de Luis Caputo profundiza su estrategia de obtener financiamiento en el mercado doméstico a tasas inferiores a las que implicaría una emisión en los mercados internacionales.

Qué cambia con el Bonar 2029 respecto de las emisiones anteriores

El Bonar 2029 introduce una diferencia respecto de las emisiones anteriores del Bonar 2027 (AO27) y Bonar 2028 (AO28). En esos casos, las colocaciones iniciales estuvieron sujetas a montos máximos de adjudicación, mientras que para el AO29 el Gobierno eliminó ese límite en la primera rueda para aprovechar la mayor disponibilidad de dólares tras el reciente pago de vencimientos.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, explicó que la flexibilización buscó responder a una eventual mayor demanda de los inversores. Según detalló, el objetivo fue capitalizar la liquidez generada por el pago de los bonos y ampliar la capacidad de captación de divisas.

El Gobierno busca alcanzar USD 6.000 millones de financiamiento local en 2026

El Gobierno proyecta obtener USD 6.000 millones en el mercado de capitales local durante 2026. Hasta el momento, ya captó alrededor de USD 4.000 millones mediante las emisiones de los bonos AO27 y AO28, cifra a la que ahora se suman los USD 470 millones obtenidos con el debut del AO29 y los potenciales USD 150 millones de la segunda colocación.