Morosidad: las deudas de consumo ponen en jaque a las familias y ya alcanzan su nivel más alto en 16 años

Las familias argentinas atraviesan un escenario de creciente dificultad para afrontar sus compromisos financieros. Según explicó Eugenia Muzzio, "tenemos índices de morosidad que hoy son los más altos en 16 años y que cuadruplican los mismos índices del año anterior en el mismo período".

La especialista sostuvo que, aunque el fenómeno "todavía no es sistémico", sí representa "una situación crítica" para miles de hogares. Además, remarcó que "viene aumentando mes a mes" y alcanzó el 12,7% en mayo, de acuerdo con datos de la consultora 1816.

La deuda de consumo, el principal problema de las familias argentinas

Muzzio explicó que el crecimiento de la morosidad está vinculado principalmente al endeudamiento utilizado para afrontar gastos cotidianos y no a créditos destinados a inversiones o compra de bienes duraderos.

"Las deudas terminan siendo más de consumo, más de tarjetas de crédito y de préstamos personales", afirmó. Además, señaló que las familias realizan un ajuste permanente de sus gastos porque "todos los meses, lo desafiante que está la economía diaria hace que tengas que seguir ajustando y, de esa forma, la deuda que quizás pensabas que podías pagar el mes siguiente la seguís pateando porque no la podés pagar".

En cuanto al nivel de incumplimiento por tipo de financiamiento, detalló que "en préstamos personales tenés una mora del 14,9%, en tarjetas de crédito del 12,5% y en las fintech ese nivel asciende hasta 20 puntos, e incluso hay consultoras que lo ubican hasta en 24 o 25 puntos porcentuales". En contraste, indicó que los créditos hipotecarios presentan una mora de apenas 1,5%, lo que confirma que el mayor problema está concentrado en el consumo.

Tasas altas y acceso al crédito digital agravan el endeudamiento

La especialista también destacó que el contexto financiero dificulta una recuperación de la capacidad de pago. "No se licúa ni por inflación ni por tasa de interés", explicó, al señalar que actualmente las familias tampoco encuentran alivio mediante refinanciaciones más accesibles.

En ese sentido, sostuvo que "las tasas de interés para las personas siguen muy altas", mientras que en el caso de las fintech "tenés tasas que van de 400 y 500 por ciento", cifras que complican aún más la situación de quienes ya enfrentan problemas para cancelar sus deudas.

Por último, advirtió sobre la facilidad con la que hoy es posible acceder al financiamiento digital. "Está pasando muchísimo porque en las aplicaciones, incluso también en una aplicación bancaria, hoy en día es un clic la posibilidad de quedar endeudado", alertó.

Según Muzzio, las proyecciones de distintas consultoras indican que la elevada carga financiera de los hogares se mantendrá durante el resto del año e incluso podría extenderse hacia 2027. Por ese motivo, no se espera una reducción significativa de la morosidad en el corto plazo.