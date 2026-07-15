Flybondi reanuda sus vuelos y denuncia presuntas maniobras fraudulentas de su antigua conducción

Flybondi retomó sus operaciones en Argentina luego de un parate técnico que provocó cancelaciones y reprogramaciones masivas de vuelos. Sin embargo, el regreso de la primera aerolínea low cost del país estuvo acompañado por una fuerte denuncia contra su antigua conducción, a la que la nueva administración responsabiliza por presuntas maniobras fraudulentas que habrían agravado la crisis financiera de la compañía.

La investigación fue impulsada por COC Global Enterprise, grupo estadounidense que se convirtió en el principal accionista de Flybondi en junio de 2025. Según la empresa, durante el proceso de auditoría (due diligence) detectó diferencias entre la situación financiera informada por la gestión anterior y el estado real de la aerolínea, lo que motivó una investigación interna y la preparación de acciones judiciales.

La nueva conducción de Flybondi denunció irregularidades y apuntó contra la gestión anterior

Como consecuencia de esos hallazgos, dejó la compañía el entonces CEO y vicepresidente, Mauricio Sana, junto con otros integrantes del equipo directivo. La nueva conducción sostiene que el plan de negocios estaba basado en información incorrecta y decisiones que perjudicaron a accionistas, empleados, acreedores y pasajeros.

No obstante, hasta el momento no se difundieron detalles sobre las presuntas irregularidades ni el monto del perjuicio económico que se encuentra bajo investigación.

Flybondi recibió una inversión de USD 70 millones para evitar la quiebra

COC Global afirmó haber invertido USD 70 millones para evitar la quiebra de Flybondi y aseguró que, al asumir el control, la empresa atravesaba una situación crítica, con problemas de liquidez, reducción de flota, deudas con proveedores y serias dificultades operativas.

En el marco de la reestructuración, el grupo decidió renovar la conducción con personal interno y sumar como asesor aeronáutico a Esteban Tossutti, expresidente de la compañía, para liderar el proceso de normalización.

Qué cambios implementará Flybondi para reducir cancelaciones y mejorar su operación

En el plano operativo, Flybondi reinició sus vuelos con dos aviones Boeing 737-800 y proyecta incorporar gradualmente otras seis aeronaves para alcanzar una flota de ocho unidades.

Además, modificó su estrategia comercial y dejará de vender pasajes por encima de la capacidad real disponible, con el objetivo de reducir cancelaciones y mejorar la puntualidad de sus vuelos.

La empresa también anticipó que trabajará junto a autoridades aeronáuticas, proveedores, acreedores y pasajeros para reconstruir la confianza, uno de los principales desafíos tras meses de inconvenientes operativos.