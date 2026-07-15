La agónica victoria 2-1 de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 provocó una ola de críticas en la prensa británica. The Sun habló de la "arrogancia argentina" y publicó una imagen de los jugadores con una bandera de las Islas Malvinas, mientras otros medios apuntaron contra el equipo y el cuerpo técnico.

Las calles de Londres y Leeds, colmadas de fanáticos esperanzados con ver a su equipo en la gran final del próximo domingo, quedaron en un silencio absoluto tras el pitazo final.

Thomas Tuchel enfrentará días de intensas presiones y cuestionamientos por parte de los hinchas

Según consignó el reporte de Lancashire Telegraph, el ambiente de fiesta se desmoronó por completo cuando la ilusión de que el fútbol "volviera a casa" se esfumó en el tiempo de descuento.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El desarrollo del encuentro comenzó de manera inmejorable para los dirigidos por Thomas Tuchel, quienes controlaron las embestidas de Lionel Messi durante la primera mitad.

“Las Malvinas son argentinas”, la bandera que la Selección Argentina mostró tras su triunfo ante Inglaterra

A los 55 minutos del segundo tiempo, un preciso remate del delantero Anthony Gordon desató la locura en la parcialidad británica, poniendo el transitorio 1 a 0. Sin embargo, el estratega alemán decidió replegar líneas de forma prematura, una postura táctica que terminaría siendo letal para las aspiraciones de su equipo.

El planteo ultradefensivo de Thomas Tuchel bajo la lupa

Con la ventaja en el bolsillo, Tuchel realizó modificaciones que despertaron un fuerte rechazo en la opinión pública británica. El entrenador retiró a los hombres de ataque para dar ingreso a los defensores Ezri Konsa, Dan Burn y Nico O’Reilly, sumando hasta seis defensores en el campo.

Tuchel realizó modificaciones que despertaron un fuerte rechazo en la opinión pública británica

De acuerdo con el análisis de la cadena BBC, esta decisión transmitió debilidad e invitó a la selección campeona del mundo a adueñarse por completo del protagonismo en los minutos finales.

La paridad llegó a los 85 minutos mediante un potente disparo del mediocampista Enzo Fernández, lo que desestabilizó por completo la estantería del elenco europeo. El golpe definitivo ocurrió en el minuto 92, cuando el ingresado Lautaro Martínez definió con jerarquía para sellar el pase de Argentina a la final.

The Sun habla de la "ARROGANCIA ARGENTINA" con foto en tamaño catástrofe y los jugados con la bandera sobre Malvinas

La velocidad con la que se desmoronó el andamiaje inglés provocó una inmediata reacción de la prensa deportiva de su país, que tildó el planteo de "temeroso" y "asustado".

El exgoleador de los Tres Leones, Alan Shearer, fue categórico al evaluar el cierre del partido durante la transmisión oficial. "Puso seis defensores en cancha, mostró sus cartas demasiado temprano y quiso aguantar el resultado, pero la estrategia le explotó en la cara", sentenció el histórico delantero.

Por su parte, el histórico exdelantero inglés Wayne Rooney analizó el impacto anímico de las variantes en los futbolistas de campo. Según las declaraciones recogidas por el portal Daily Mail, Rooney advirtió que cuando un jugador ofensivo ve que su técnico mete defensores, pierde la fe en la propuesta y empieza a jugar con miedo. "Es un verdadero pánico; no podés regalar la pelota y renunciar a buscar el segundo gol cuando tenés la ventaja", agregó.

Alan Shearer y Wayne Rooney analizaron el impacto anímico de las variantes en los futbolistas de campo

The Times reflejó la desazón de los hinchas ingleses tras el gol de Martínez, que frustró la ilusión de llegar al tiempo suplementario. El diario destacó que la solidez defensiva de Inglaterra se derrumbó en el momento más importante del torneo.

En esa misma línea, el diario The Sun hizo foco en el contraste de las realidades tácticas y el peso de las individualidades. El tabloide describió el desenlace como un "cruel colapso" que dejó al descubierto la falta de respuestas ofensivas tras las modificaciones de Tuchel.

En fotos: Argentina logró una remontada épica ante Inglaterra y el país entero es una fiesta

La cobertura en directo realizada por The Telegraph remarcó la incapacidad de Inglaterra para sostener el balón ante la presión argentina. El medio gráfico puntualizó que la posesión se transformó en un monopolio del mediocampo albiceleste una vez que Declan Rice abandonó el campo de juego.

Por su parte, El diario The Sun calificó el festejo como una muestra de "arrogancia argentina" y lo ilustró con una imagen de los jugadores celebrando junto a una bandera de las Islas Malvinas.

El plantel inglés deberá afrontar ahora el partido por el tercer puesto, un compromiso que suele resultar sumamente incómodo tras la pérdida de una final anticipada. Mientras tanto, Thomas Tuchel enfrentará días de intensas presiones y cuestionamientos por parte de una afición que se sentía muy cerca de la gloria.