Impacto en Córdoba: Manisur paralizó su planta en Santa Eufemia y 70 empleados quedaron sin trabajo

La intendenta de Santa Eufemia, Gisela Barrionuevo, aseguró que la suspensión de las actividades en la empresa exportadora de maní Manisur, con 70 trabajadores que se quedaron sin trabajo, tiene “un impacto muy grande” en la localidad cordobesa del centro-sur provincial.

“Lo que sabemos, lo sé de fuente directa de la gente de Manisur y es también lo que se les ha comunicado a los empleados. Lo que le ha pasado a la empresa, que ya venía de varios años de querer remontar una situación financiera, a eso se le sumó el retiro de la producción de uno de los socios”, explicó en declaraciones a Mitre Córdoba.

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Por qué suspendió las actividades Manisur

“Ellos tuvieron la buena noticia en ese momento de poder renovar el capital mayoritario de uno de los socios, que se incorporaba con un montón de buenas noticias porque se trataba de un socio que además era productor”, puntualizó.

“Este socio realizó varias inversiones en la empresa, se realizó un plan de inversiones hacia adelante, un escenario sumamente positivo con la promesa de que entregaba su propia producción en esta temporada y en el mes de marzo, a último momento, cuando ya estaba todo listo para iniciar, el socio comunica que tiene que entregar la producción en otro lado porque tiene que saldar deudas y porque le surgió un imprevisto, entre comillas, porque estamos hablando de números muy grandes de dinero”, detalló.

“Ante esto la planta que ya estaba en una situación financiera delicada no puede asumir el costo de seguir operando con los trabajadores, que son trabajadores que trabajaban por temporada desde hace muchísimos años, pero que era una temporada de ocho o nueve meses, a veces en buenas épocas ha llegado hasta los once o doce meses”, señaló Barrionuevo.

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Impacto de la pérdida de puestos de trabajo

“Para nosotros tiene un impacto muy grande ya desde lo simbólico, en primer lugar, porque la empresa hacía muchos años que venía con una situación así y cada año se sentía esta noticia en la localidad, ¿qué va a pasar?”, plenteó.

“Ha tenido años en los que ha trabajado con la mitad de personal también y de ochenta pasó a cuarenta. Y en esos años también se sintió la actividad económica en la localidad y la mala noticia es que nunca creíamos que sucediera, lamentablemente sucedió este año y eso nos empieza a pasar incluso en estos días con cuestiones que tienen que ver con la deuda doméstica de cada uno de los trabajadores”, aseveró Barrionuevo.

También enfatizó en diálogo con Jorge “Petete” Martínez que la planta “tiene un efecto multiplicador hacia el resto de los comercios y el resto de las actividades que nos va a impactar un montón”, en esa población de unos 2.700 habitantes ubicada en el centro-sur provincial.

“En realidad todavía no se puede hablar del cierre, lo que la empresa hace es no iniciar la temporada de maní, sí tiene trabajando todavía a los empleados que tiene en planta permanente, que son alrededor de 18 o 20 empleados, ellos todavía se encuentran trabajando. La empresa no está cerrada sino que lo que no está haciendo es iniciar la temporada de maní porque no tiene mercadería, esta vacía la planta”, concluyó Barrionuevo.

LT