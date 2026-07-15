Empleo privado: solo dos provincias evitan la caída desde el cambio de gobierno

El empleo privado formal en Argentina retrocedió 0,2% en abril de 2026 respecto a marzo, según la serie desestacionalizada de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. La caída mensual equivale a la pérdida de 11.673 puestos de trabajo.

Con este dato -que revela Politikon Chaco- el nivel de empleo privado se ubica 3,7% por debajo de noviembre de 2023, el mes previo al cambio de gobierno. La cifra representa una pérdida acumulada de 235.419 empleos y marca el volumen más bajo de los últimos cuatro años.

En ese escenario, solo dos provincias lograron sortear la tendencia negativa y hoy exhiben más empleo privado que en noviembre de 2023: Neuquén y Río Negro.

Neuquén y Río Negro, las únicas en positivo

Neuquén acumula un crecimiento de 7,1% respecto a noviembre de 2023, lo que se traduce en 10.176 empleos privados adicionales. Es la provincia con mejor desempeño relativo de todo el país en ese período.

Río Negro, por su parte, muestra una suba de 2,8%, equivalente a 3.092 puestos de trabajo nuevos. Ambas jurisdicciones son las únicas que consiguieron revertir el retroceso generalizado que exhiben las restantes 22 provincias.

Las dos provincias también se destacan en la comparación interanual. Neuquén creció 3,7% respecto a abril de 2025 y Río Negro, 2,7%. A ellas se suma San Juan, con un alza interanual de 1,6%, aunque esta última provincia todavía no logra superar el nivel de noviembre de 2023.

El resto del país, en terreno negativo

Las 22 jurisdicciones restantes todavía no recuperan el volumen de empleo privado previo al cambio de gobierno, según el análisis de Politikon. Las brechas entre ellas son amplias: el descenso más leve se registra en San Juan, con una caída de apenas 0,3%.

En el otro extremo, las provincias con las bajas más pronunciadas desde noviembre de 2023 son Formosa (-12,1%), Catamarca (-12,3%), Tierra del Fuego (-15,6%) y Santa Cruz (-16,4%).

A nivel mensual, la fotografía de abril también fue mayoritariamente negativa. Fueron ocho los distritos que mostraron mejoras respecto a marzo, encabezados por Neuquén (+0,6%), Tucumán (+0,5%) y La Rioja y San Juan (+0,2% cada una). Río Negro fue la única jurisdicción que se mantuvo estable, sin variación mensual.

En el otro extremo, quince provincias registraron caídas en abril. Buenos Aires y Córdoba tuvieron los retrocesos más leves, con 0,1% cada una, mientras que Catamarca (-1,0%) y Tierra del Fuego (-1,1%) mostraron las bajas más abruptas del mes.

El caso de Córdoba

Córdoba fue una de las provincias con mejor comportamiento relativo en abril, aunque sin escapar a la baja. Junto con Buenos Aires, registró el descenso mensual más leve del país: -0,1%.

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El dato ubica a Córdoba lejos de los retrocesos más pronunciados del mes, como los de Catamarca (-1,0%) y Tierra del Fuego (-1,1%), aunque el informe oficial no desagrega cifras absolutas de empleos perdidos ni comparaciones interanuales o respecto a noviembre de 2023 para el distrito.

Qué sectores explican el comportamiento nacional

A nivel país, el informe oficial detalla el desempeño por rama de actividad, aunque sin desagregación provincial. En abril, solo dos sectores mostraron crecimiento mensual: Hoteles y Restaurantes, con una suba de 0,4% y 994 empleos nuevos, y el Agro, con 0,2% y 732 puestos adicionales.

Otros tres sectores se mantuvieron estables en el mes —Enseñanza, Servicios Sociales y de Salud, y Electricidad, Gas y Agua—, con un saldo conjunto positivo de 56 empleos. Los nueve sectores restantes registraron bajas, entre las que se destacan Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones (-0,4% y 2.155 empleos menos), Intermediación Financiera (-0,9% y 1.326 empleos menos) y Pesca, con la caída más pronunciada del mes: -5,9% y 910 puestos perdidos.

Comercio e Industria Manufacturera también retrocedieron 0,3% cada uno, con pérdidas de 3.589 y 3.868 empleos respectivamente.

En la comparación de abril 2026 contra noviembre de 2023, el panorama sectorial es aún más adverso: once de los catorce sectores relevados muestran caídas, y solo Agro, Pesca y Enseñanza exhiben mejoras. Las bajas más marcadas se concentran en Industria Manufacturera (-7,0% y 83.190 empleos menos), Explotación de Minas y Canteras (-8,8% y 8.282 empleos menos) y Construcción, con el derrumbe más severo: -13,8% y 60.646 puestos perdidos.

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El informe de la Secretaría de Trabajo no desagrega esta información por provincia, por lo que no es posible atribuir de manera directa el crecimiento de Neuquén y Río Negro a sectores específicos dentro de esos distritos.

La comparación interanual, sin cambios de fondo

Respecto a abril de 2025, el empleo privado formal cayó 2,1% en todo el país, lo que representa 128.581 puestos de trabajo menos, con una tendencia que la Secretaría de Trabajo describe en aceleración.

En esa misma comparación, apenas tres provincias muestran subas: Neuquén (+3,7%), Río Negro (+2,7%) y San Juan (+1,6%). Las 21 jurisdicciones restantes todavía acumulan caídas interanuales, entre las que sobresalen Corrientes (-6,0%), Misiones (-6,1%), Chubut (-7,3%) y Tierra del Fuego, con la peor performance del país: -11,2%.

Un mapa laboral con pocas excepciones

Los datos oficiales de abril confirman que la recuperación del empleo privado formal sigue siendo la excepción y no la regla entre las provincias argentinas. Mientras Neuquén y Río Negro logran sostener un sendero de crecimiento sostenido desde noviembre de 2023, el resto del mapa productivo continúa por debajo de los niveles previos al cambio de gobierno.

La brecha entre las provincias con mejor y peor desempeño —que va del 7,1% positivo de Neuquén al 16,4% negativo de Santa Cruz— anticipa un escenario de fuerte heterogeneidad regional que la próxima Encuesta de Indicadores Laborales permitirá seguir monitoreando mes a mes.