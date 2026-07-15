Semifinal Argentina-Inglaterra: el 90% de los comercios del Centro cerrará antes del partido y no volverá a abrir

El centro de Córdoba cambiará este miércoles su ritmo habitual por la semifinal entre Argentina e Inglaterra. De acuerdo con un relevamiento realizado por el Centro Vecinal del Centro, alrededor del 90% de los comercios bajará sus persianas entre las 15 y las 15.30, minutos antes del comienzo del encuentro, y ya no retomará la actividad durante el resto de la jornada.

La decisión, que no es obligatoria, responde tanto a cuestiones comerciales como al operativo de seguridad previsto para una posible celebración masiva en la zona del Patio Olmos.

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El presidente del Centro Vecinal del Barrio Centro, David Boffa, explicó a Perfil Córdoba que la medida fue consensuada luego de dialogar con comerciantes y autoridades provinciales. "Hicimos un relevamiento y más o menos el 90% de los comercios va a estar cerrando a las 3 de la tarde, 3 o 3.10, dependiendo de la cercanía de cada comerciante y de cada empleado para llegar a ver el partido", señaló.

Según indicó, la gran mayoría tampoco volverá a abrir una vez finalizado el encuentro. "Ese mismo 90% no va a abrir después del partido. No tiene sentido. La mayoría de los comerciantes cerramos entre las 6 y las 7 de la tarde. El partido va a durar alrededor de dos horas, entonces abrir una hora para volver a cerrar no tiene lógica. Además, si tenemos una buena noticia, que es lo que todos queremos, habrá mucha gente en la calle", sostuvo.

Boffa aclaró que la decisión es completamente voluntaria. "Ningún comerciante está obligado. Hay algunos muy poquitos que ya dijeron que van a seguir trabajando y está perfecto", remarcó.

La medida coincide con la recomendación realizada por el Ministerio de Seguridad de Córdoba a la Cámara de Comercio para que los locales del área central cierren entre las 14 y las 15, con el objetivo de reducir riesgos durante las concentraciones de hinchas.

El llamado a celebrar sin violencia

Más allá del operativo, insistieron en que el éxito del dispositivo dependerá también del comportamiento de quienes participen de los festejos. "Las medidas de seguridad no dependen solamente del Estado. También tenemos que tomar recaudos los vecinos y los comerciantes. Hay que apelar a la conciencia ciudadana", expresó Boffa.

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"En el último festejo se viralizó la imagen de una mujer subida al monumento de Tosco arrojando botellas de vidrio. Eso ya pasa por la responsabilidad de cada uno. No puede haber un policía cuidando a cada ciudadano", advirtió.

Y concluyó con un mensaje para quienes planean concentrarse en el centro de la ciudad si Argentina consigue el pase a la final. "Ojalá podamos festejar todos juntos, pero hacerlo con cuidado, en el marco del orden y la paz social. También es importante cuidar los espacios públicos y no dejar el Patio Olmos convertido en un basural. Disfrutar el momento también implica respetar a los demás".