Argentina-Inglaterra: cómo funcionará el transporte en Córdoba tras el partido

La Municipalidad confirmó que el servicio urbano de pasajeros funcionará con normalidad durante la jornada, aunque habrá medidas preventivas en el centro de la ciudad. También se aplicarán cortes de tránsito y desvíos dinámicos tras el encuentro.

El transporte urbano de pasajeros de Córdoba funcionará con sus horarios y frecuencias habituales luego del partido entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial, según confirmó Miguel Tolosa, jefe de Tráfico de Coniferal, en dialogo con Punto a Punto Radio.

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La decisión fue tomada pese al pedido de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para suspender los servicios desde las 15 horas ante el temor por posibles incidentes durante los festejos. “El transporte, como viene pasando en estos partidos del Mundial, no se interrumpió. El servicio y la prestación va a ser normal”, explicó Tolosa.

El representante de la empresa indicó que, una vez finalizado el partido, se dispondrá de unidades preparadas para intervenir en caso de ser necesario en la zona céntrica. “Al finalizar el partido tenemos los inspectores en la zona céntrica para realizar el desvío si hace falta o no”, señaló.

El funcionario explicó que se mantendrá un operativo preventivo en la zona de Patio Olmos, uno de los principales puntos de concentración de hinchas. En ese sector “se interrumpirá el suministro eléctrico en ese sector porque hay hinchas que se suben al cableado de los trolebuses y pueden tener contacto con los cables”

Cortes y desvíos en el centro

Tolosa explicó que los cambios en la circulación se aplicarán principalmente en sectores donde se concentren hinchas, como el Patio Olmos. En esos casos, los desvíos se realizarán con un esquema similar al utilizado durante manifestaciones masivas. “El desvío se va a hacer como se hace en la manifestación de Ni Una Menos y esas manifestaciones masivas: se hace el desvío por la periferia, que ya están prestos de desvío”, detalló.

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Además, aclaró que la información sobre modificaciones en los recorridos estará disponible en tiempo real para los usuarios. “Los desvíos están cargados en forma online por la aplicación Tu Bondi”, indicó. Las autoridades indicaron que las medidas buscarán garantizar la seguridad de los hinchas y permitir el normal desarrollo de los festejos en la ciudad.