Juez apuntó contra Acosta por el viaje a China: “Tenemos sobradas sospechas de que fueron pagados por el Gobierno provincial”

El viaje del ministro de Economía de Córdoba, Guillermo Acosta, a China y Singapur derivó en un pedido de informes al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y abrió una nueva polémica por los gastos de la comitiva. Luis Juez aseguró que existen dudas sobre cómo se abonaron los pasajes de otras personas que participaron de la gira, entre ellas la esposa del funcionario.

El planteo surgió luego de que el CFI respondiera un pedido de información presentado por Juez. Según explicó el senador, el organismo confirmó que la delegación oficial estaba integrada por Acosta y la directora ejecutiva de la Agencia de Competitividad, Natalia Selei, y que costeó los pasajes de ambos.

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Sin embargo, el dirigente opositor sostuvo, en declaraciones a Cadena 3, que la respuesta no despejó las dudas sobre el resto de los viajeros. “No nos contesta puntualmente cómo se abonaron otros pasajes, que no eran parte de la comisión oficial pero sí del viaje”, afirmó.

Juez remarcó que el CFI informó sobre el pago de pasajes, seguros médicos y seguros de vida de la comitiva oficial. No obstante, aseguró que "viajaron a Singapur mucho más de dos personas. El CFI no está obligado a pagarle el pasaje a nadie y tenemos la sobrada sospecha de que las otras personas que viajaron, entre ellas la esposa del ministro, fueron costeadas con recursos públicos”, cuestionó.

En ese sentido, reclamó que Acosta presente los comprobantes correspondientes para cerrar la discusión. “Lo ideal sería que el ministro trajera el ticket y se acabara el tema, para que no andemos como Adorni. Nosotros tenemos sobradas sospechas de que esos viajes fueron pagados por el Gobierno provincial”, sostuvo.

Críticas por los gastos

El senador también vinculó el episodio con otros cuestionamientos realizados anteriormente por el uso de recursos públicos en traslados de funcionarios provinciales. “No es la primera vez que viene pasando esto en la provincia de Córdoba”, señaló.

“Este Gobierno es capaz de quitarle la leche a los dispensarios de Córdoba, pero no va a escatimar recursos para que sus funcionarios viajen en primera clase con todos los recursos, con la nuestra”, lanzó Juez.

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Además, sostuvo que en otras oportunidades recibió información sobre viajes en los que participaron personas ajenas a las comitivas oficiales. “Hay viajes donde terminan invitando amigos, empresarios y terminan haciendo tours con la nuestra, recorriendo el mundo”, afirmó.

Finalmente, el senador reclamó una reducción de los gastos de los funcionarios en medio de la situación económica que atraviesa la población. “Pido una cuota de austeridad. No es la primera vez que nos llegan informes de gastos exorbitantes”, concluyó Juez, mientras insistió en que la presentación de los comprobantes por parte de Acosta permitiría despejar las sospechas sobre el financiamiento del viaje.