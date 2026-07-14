Tras el "auxilio" financiero de Milei, la oposición apuntó contra Llaryora por el "rojo" de las cuentas de Córdoba

El anticipo financiero por $400 mil millones que el gobierno de Javier Mieli otorgó a la Provincia de Córdoba desató una inmediata ofensiva de la oposición, que aprovechó la asistencia para cuestionar uno de los principales activos políticos construidos por el peronismo cordobés durante más de dos décadas: la idea de una provincia económicamente autónoma y con capacidad para sostenerse sin recurrir al auxilio de la Casa Rosada.

Mientras el decreto firmado por el titular del Ejecutivo nacional define la asistencia como un mecanismo para afrontar "dificultades financieras transitorias", desde distintos sectores opositores sostienen que el pedido de fondos expone una contradicción entre el discurso histórico del cordobesismo y la realidad de las cuentas públicas.

Con distintos matices, legisladores de la UCR, el Frente Cívico y liberales mileistas coincidieron en que el anticipo nacional revela una creciente dependencia financiera del gobierno de Martín Llaryora respecto de la administración central.

Nacion dependiente

Desde el radicalismo, el legislador Miguel Nicolás afirmó que la gestión del PJ en el poder terminó dependiendo de la Nación "por su mala administración" y reclamó que el adelanto financiero sea destinado prioritariamente a reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones.

Según planteó, esos recursos deberían utilizarse para mejorar los ingresos de los jubilados provinciales y no para financiar políticas de carácter electoral.

Además, cuestionó el manejo de las finanzas provinciales y municipales al sostener que el desfasaje económico responde al crecimiento del gasto y advirtió que los fondos nacionales no deberían destinarse "a mejorar la imagen política" del gobernador Llaryora ni del intendente Daniel Passerini "para beneficio electoralista".

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En la misma línea, el jefe del bloque de la UCR, Matías Gvozdenovich, afirmó que el anticipo financiero "termina con la mentira del superávit fiscal con la que nos hicieron creer que vivíamos en Suiza".

Para el halcón radical, el gobierno peronista mantiene un discurso de equilibrio fiscal mientras recurre al endeudamiento externo, utiliza financiamiento de EPEC, mantiene intervenida la Caja de Jubilaciones y ahora solicita asistencia a la Nación.

"Sostienen la mentira con deuda, con un impuestazo tremendo, con aumentos desmedidos de los servicios y con salarios que pierden contra la inflación", fustigó el referente parlamentario de la UCR.

Finalmente, aseguró que "la Provincia está quebrada" y que la administración provincial intenta ocultar la verdadera situación de las cuentas públicas.

Reformas estructurales

En tanto, el legislador Gregorio Hernández Maqueda consideró positivo que el gobierno nacional asista financieramente a Córdoba, aunque advirtió que el problema de fondo no se resolverá únicamente con recursos extraordinarios.

"Me parece bien que la Nación ayude a Córdoba", afirmó el liberal mileista, aunque inmediatamente condicionó esa asistencia a la implementación de reformas estructurales.

Según dijo, "si Córdoba no hace las reformas que aseguren un mínimo de transparencia y un achicamiento del tamaño del Estado provincial, no habrá fondos de Nación ni créditos en dólares del exterior que alcancen nunca jamás".

Asimismo, lanzó una fuerte crítica contra la administración provincial al advertir que "cada peso entregado también va a parar a la corrupción de la casta gobernante y no a cada ciudadano cordobés".

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La deuda, otro frente de ataque

Las críticas opositoras también apuntaron al nivel de endeudamiento provincial. El presidente del bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala, expresó que el auxilio financiero "deja en claro que las cuentas provinciales no atraviesan el buen momento que pregona el peronismo".

"Es mentira lo del superávit. Forma parte del relato al que nos tiene acostumbrado el peronismo", cuestionó el ultrajuecista, al tiempo que apuntó su dura crítica al tamaño de la estructura estatal al mencionar la existencia de 15 ministerios, 10 agencias, entes descentralizados y un elevado número de designaciones, lo que —según afirmó— impide alcanzar un equilibrio genuino de las cuentas públicas.

"Córdoba se convirtió hace muchos años en la provincia más cara de la Argentina. Tenemos los impuestos más caros y las tarifas más caras de de la Argentina", se quejó el opositor.

En su embate, Nostrala también puso el foco sobre el endeudamiento en moneda extranjera y advirtió que Córdoba continúa siendo una de las provincias con mayor exposición a deuda en dólares. En ese sentido, recordó que durante 2027 habrá importantes vencimientos que podrían condicionar a la próxima gestión provincial.

"Esto es parte de la desastrosa herencia que va a dejar el peronismo después de 28 años en el poder a quienes lo sucedamos el año próximo", remató el opositor duro en clave 2027.

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El decreto de Milei

La ofensiva opositora se originó luego de que el Poder Ejecutivo nacional oficializara un anticipo financiero de $400 mil millones para la Provincia de Córdoba. La medida fue instrumentada mediante el Decreto 584/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

En los fundamentos de la norma, el Gobierno nacional sostiene que Córdoba "se ve impedida, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas".

Asimismo, señala que el adelanto responde a un requerimiento formulado por la propia Provincia y que deberá ser reintegrado antes de finalizar el ejercicio fiscal 2026.

Más allá del alivio financiero inmediato, el "auxilio" nacional abrió un nuevo frente de disputa política. La oposición intenta convertir el pedido de asistencia en un argumento para cuestionar el relato de autonomía que durante años sostuvo el cordobesismo, mientras que el oficialismo deberá explicar por qué una provincia que reivindica el equilibrio de sus cuentas recurrió a un anticipo extraordinario de la Nación.