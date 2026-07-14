Córdoba: ya se repararon más de 2.800 baches y se pavimentaron 10.000 metros cuadrados

La Provincia y la Municipalidad de Córdoba continúan con el plan de recuperación de la red vial, tal vez una de las demandas más realizadas por los vecinos. El programa ya permitió reparar más de 2.800 baches con asfalto y colocar 10.000 metros cuadrados de nuevo pavimento de hormigón en distintos sectores de la ciudad. Las tareas forman parte del Plan de Recuperación de la Red Vial Urbana, que se ejecuta con 39 frentes de obra distribuidos en diferentes barrios de la capital.

En ese marco, esta semana hubo foto política: el gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini volvieron a mostrarse juntos y recorrieron esta semana las obras que se desarrollan en los barrios Irupé, Horizonte y Parque Los Molinos, en la zona sur de la ciudad.

Allí, en la calle Viña del Mar se lleva adelante la recuperación integral de unos 850 metros lineales de calzada, lo que representa alrededor de 3.100 metros cuadrados de intervención. Se trata de un corredor estratégico que vincula esos barrios con las avenidas Vélez Sarsfield y Circunvalación.

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La obra, a cargo de la empresa Edecar Constructora, presenta un avance cercano al 70% y, según las estimaciones oficiales, estará concluida en los próximos diez días.

Los trabajos incluyen la reconstrucción de las bocacalles con losas de hormigón de 18 centímetros de espesor y, en los tramos lineales, el fresado del pavimento existente y la colocación de una nueva carpeta asfáltica de seis centímetros.

Frentes de obra

Durante la recorrida, el ministro de Vinculación y Gestión Administrativa, Miguel Siciliano, señaló que actualmente se mantienen activos 39 frentes de obra en simultáneo para recuperar corredores considerados prioritarios para la circulación en la ciudad.

Por su parte, Passerini destacó el trabajo conjunto entre ambas administraciones. “Semanalmente con el gobernador recorremos los múltiples frentes de obra que tiene la ciudad, tanto de reparación vial integral como de cloacas, obras de pavimento y de agua potable”, afirmó. El intendente agregó que esa coordinación también permite avanzar en obras de infraestructura y en procesos de regularización dominial en distintos barrios.

Además del bacheo y la rehabilitación de pavimento, el plan contempla el mantenimiento de unas 2.900 cuadras de calles de tierra. Según datos oficiales, ya fueron recuperadas de manera integral más de 70 cuadras de avenidas y arterias de alta transitabilidad, entre ellas La Cordillera, Duarte Quirós, Ambrosio Olmos, Castro Barros, Belgrano, Igualdad, Tafí, 27 de Abril y Mariano Fragueiro.