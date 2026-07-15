Alerta por incendios en Córdoba: advierten riesgo extremo para el viernes por calor, viento y baja humedad

La Provincia de Córdoba advirtió que el riesgo de incendios se incrementará de manera progresiva durante los próximos días y alcanzará un nivel extremo el viernes, cuando se combinarán altas temperaturas, baja humedad y fuertes vientos, condiciones que elevan significativamente la posibilidad de que se inicien y propaguen focos ígneos.

Según informó la Dirección de Gestión Integral de Manejo del Fuego, el riesgo se mantiene alto este miércoles, pero el panorama se agravará entre el jueves y el viernes.

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De acuerdo con el Sistema Integrado Provincial de Alertas (SIPA), para el viernes se prevén temperaturas cercanas a los 30 grados, humedad relativa por debajo del 15% y vientos del sector norte de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con fuertes ráfagas. Durante la tarde se espera el ingreso de viento sur, aunque las condiciones seguirán siendo críticas para el desarrollo de incendios.

Cómo evolucionará el riesgo

El Índice Meteorológico de Peligro de Incendios (FWI) prevé el siguiente escenario:

- Miércoles: riesgo alto.

- Jueves: riesgo muy alto.

- Viernes: riesgo extremo.

Para el fin de semana, si bien continuará existiendo peligro, las condiciones comenzarían a mejorar. Tanto el sábado como el domingo el nivel volvería a ser alto, favorecido por un descenso de la temperatura, un aumento de la humedad y una disminución de la intensidad del viento.

Prohibición de hacer fuego

Ante este escenario, el Ministerio de Seguridad recordó que está prohibido realizar quemas, encender fuego en zonas rurales o serranas y efectuar cualquier actividad que pueda provocar un incendio, como arrojar colillas de cigarrillos o utilizar herramientas que produzcan chispas.

En paralelo, la Provincia informó que mantiene activo el operativo preventivo con vuelos de patrullaje, monitoreo permanente de las áreas de mayor riesgo y todos los recursos del Sistema Provincial de Gestión Integral del Fuego en estado de apresto.

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El dispositivo incluye personal del ETAC, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y medios aéreos preparados para intervenir de forma inmediata ante cualquier foco.

Qué hacer ante un incendio

Las autoridades solicitaron a la población que, ante la presencia de humo o fuego, realice la denuncia de manera inmediata para facilitar una respuesta rápida de los equipos de emergencia.

Los avisos pueden efectuarse llamando al 100 (Bomberos), 911 o al 0800-888-38346 (FUEGO).

Desde el Ministerio de Seguridad insistieron en que la prevención "es una responsabilidad compartida" y pidieron extremar los cuidados para proteger el ambiente, los recursos naturales y evitar situaciones que puedan poner en riesgo a las personas y sus bienes.