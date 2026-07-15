Dequino sobre la inflación del 1,9%: "El problema pasa por otro lado que es la economía"

El economista Diego Dequino analizó la baja de la inflación del mes de junio y consideró que “el problema pasa por otro lado que es la economía”.

“Es lo que se venía estimando, que la inflación viene aterrizando hace un par de meses, y ahora de nuevo vuelve a encontrar el nivel de resistencia. En realidad se dio vuelta el reloj de arena, volvimos un año para atrás, porque en julio del año pasado la inflación fue 1,9”, recordó en declaraciones a Mitre Córdoba.

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El análisis de Diego Dequino

“La diferencia es que en aquel momento, de ahí en adelante, empezó a subir Y ahora aparentemente iría bajando, pero lo cierto es que es como que volvimos como el cangrejo, hacia atrás un año, en materia de números inflacionarios, y el problema, me da la sensación, pasa por otro lado que es la economía”, analizó.

Y luego completó: “Si enamora, si derrama, si realmente convence a la mayoría de los argentinos de que este proceso de baja inflación nos deja todo adentro. Yo creo que se trata de esa la discusión”.

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Cuál es el impacto de los precios regulados

Además señaló que “en lo que se llama precios regulados, donde ahí entra el gas, la luz, todo lo que tiene una regulación del Estado, desde que asumió Milei, la inflación es más del 500%”.

“En los precios generales, la inflación está en el orden del 400%, que es el IPC. Pero en lo que se llama la inflación núcleo, que sería lo que uno puede consumir habitualmente, la inflación está en el orden del 300%”, precisó Dequino.

“Con el mismo presupuesto hay una parte que no podés evitar básicamente que es el precio regulado, hogar, luz, vivienda, transporte. Donde eso aumentó, repito, 500%, eso normalmente en el índice de precios representa el 20% de la canasta, pero al haber crecido un 500% contra un 300% que creció lo que vos gastás como disponibilidad, quiere decir que eso, que era un 20%, hoy es más del 30%”, evaluó.

“Y esa es la sensación que tiene la gente en el bolsillo, es decir, cada vez me sobra menos, me alcanza menos para los gastos que yo quiero hacer. Porque hay gastos que no puedo evitarlos, y esa es la tensión que se han metido en los hogares. Y los salarios, al no acompañar esa inflación tarifaria, para decirlo de alguna manera, no bancan los trapos dentro de la economía hogareña”, agregó.

“Acá el problema es lo que sería el consumo interno, los sectores activos divulgados al consumo interno, donde entra industria, entra comercio, entra construcción también”, enfatizó el analista.

“Uno ve los números de acumulación, de crecimiento, alcanzan. Ahora, el problema que tiene el gobierno, desde mi punto de vista, es que el modo de redistribución de los crecimientos rendimiento de renta que he elegido, que hoy te diría el único que he elegido es el tipo de cambio bajo”, estimó en otra parte de la entrevista.

“La manera de solidarizar la renta extraordinaria que obtenemos por rentas del suelo o que producen sectores más dinámicos como el campo, la manera de redistribuir eso es diciendo, mire, van a tener un tipo de cambio bajo, y eso les va a llegar. Eso sería una versión de saudí, si se quiere. Yo creo que culturalmente para Argentina eso no alcanza, no es suficiente. Tampoco era bueno lo anterior”, aseguró el economista.

“El modelo anterior que era retenciones, que sería te paso la escoba y dámela a mí, que soy el Estado y me doy vuelta y la redistribuyo, no funcionó. Eso se agotó”, opinó.

“El gobierno me parece que tiene una materia pendiente en creer que solamente con el tipo de cambio trazado va a garantizar una redistribución del crecimiento justo, equitativo, sólido y que enamore. Yo creo que en algún momento va a tener que recurrir a otros mecanismos”, cerró Dequino.