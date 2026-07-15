La mitad de los argentinos se considera de clase baja y el 86% afirma que el salario pierde contra la inflación

La desaceleración de la inflación no alcanza, por ahora, para mejorar la percepción de los argentinos sobre su economía cotidiana. Esa es la principal conclusión que deja el último Monitor de Opinión Pública (MOP) elaborado por Zentrix Consultora, que muestra un escenario de fuerte deterioro del poder adquisitivo, dificultades para llegar a fin de mes y una creciente identificación de la población con los sectores de menores ingresos.

El estudio revela que el 50,2% de los argentinos se autopercibe como parte de la clase baja, mientras que apenas el 10,5% considera pertenecer a la clase alta. El resto se identifica con la clase media. Más allá de la percepción subjetiva, el informe sostiene que esa clasificación encuentra respaldo en indicadores concretos vinculados al ingreso y la capacidad de consumo.

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Uno de los datos más contundentes del relevamiento es que el 86,1% de los encuestados afirma que su salario no le está ganando a la inflación, una cifra que prácticamente no se modificó respecto de los últimos meses y que refleja la persistencia del deterioro del poder de compra.

El dato atraviesa incluso a quienes respaldan al Gobierno nacional. Entre los votantes oficialistas, el 70,2% reconoce que sus ingresos siguen perdiendo frente a los aumentos de precios, mientras que entre quienes votaron a la oposición ese porcentaje asciende al 96,6%.

Desde Zentrix interpretan que la diferencia entre ambos grupos no radica tanto en la experiencia económica sino en la lectura política del fenómeno: mientras unos consideran que se trata del costo inevitable de un proceso de estabilización, otros lo interpretan como una evidencia del fracaso del modelo económico.

Llegar a fin de mes sigue siendo el gran desafío

El informe también pone cifras a una realidad cotidiana que atraviesa a buena parte de los hogares argentinos. El 61% de los consultados asegura que sus ingresos alcanzan, como máximo, hasta el día 20 de cada mes, mientras que apenas un 13% afirma llegar a fin de mes con capacidad de ahorro. La situación muestra profundas diferencias según la clase social con la que se identifica cada encuestado.

Entre quienes se consideran de clase alta, sólo el 11,8% reconoce quedarse sin dinero antes del día 20. En la clase media ese porcentaje aumenta hasta el 43%, mientras que entre quienes se perciben como clase baja alcanza el 86,1%.

Para la consultora, estos datos muestran que la autopercepción social no responde únicamente a una cuestión simbólica, sino que refleja condiciones materiales concretas vinculadas con el nivel de ingresos y la capacidad de afrontar los gastos mensuales.

Desconfianza sobre la inflación

La encuesta también refleja una marcada distancia entre las estadísticas oficiales y la percepción cotidiana de los consumidores. El 68,8% considera que el índice de inflación publicado por el INDEC no refleja los aumentos de precios que experimenta en su vida diaria.

Esa desconfianza se profundiza entre los sectores más vulnerables: dentro de quienes se consideran de clase baja, cerca del 84% descree de los datos oficiales.

El informe plantea que cuanto mayor es la presión sobre el bolsillo, menor resulta la credibilidad que generan los indicadores macroeconómicos. La misma lógica aparece cuando se consulta sobre las expectativas hacia adelante. El 55,1% cree que «lo peor todavía está por venir», mientras que apenas el 24% considera que la etapa más difícil ya quedó atrás.

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También aquí aparece una fuerte división política. Entre quienes votaron a Javier Milei en las elecciones legislativas de 2025, el 55,4% cree que lo peor ya pasó. En cambio, entre los votantes opositores esa visión apenas alcanza al 3,4%.

Otro dato llamativo del estudio es el cambio en la agenda de preocupaciones. Cuando la consulta es abierta y los encuestados deben responder con una sola palabra cuál consideran el principal problema del país, la corrupción aparece en el primer lugar, seguida por «Milei» y luego por la economía.

En la pregunta con opciones predeterminadas, la corrupción también encabeza el ranking con el 51,3%, seguida por los ingresos y salarios (48,2%) y la incertidumbre económica (37,1%). Para Zentrix, el malestar económico comienza a traducirse en una explicación política y moral de la situación antes que exclusivamente económica.

La imagen del Gobierno encuentra un freno

Pese a la persistencia de indicadores económicos negativos, el estudio detecta un comportamiento diferente en la evaluación del Gobierno nacional. La desaprobación de la gestión de Javier Milei, que había crecido de manera sostenida entre marzo y mayo hasta alcanzar el 61,2%, retrocedió en junio al 56,6%, mientras que la aprobación subió levemente del 32,2% al 33,2%.

Según el análisis de la consultora, esto no implica una mejora en la percepción económica sino, posiblemente, una estabilización del malestar.

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La hipótesis es que buena parte de la sociedad ya incorporó el ajuste como parte de la nueva realidad económica y, al dejar de percibir un deterioro creciente, la imagen presidencial dejó de seguir cayendo al ritmo observado en los meses anteriores.

Una oposición que no logra capitalizar el descontento

El informe también analiza el posicionamiento de los principales dirigentes políticos. Tres de las cuatro figuras medidas presentan saldo negativo de imagen: Javier Milei (-22,4 puntos), Axel Kicillof (-13,8) y Patricia Bullrich (-13,3).

La única excepción es Myriam Bregman, que registra un balance positivo (+3,8 puntos) y la mayor imagen positiva del conjunto evaluado. Para Zentrix, el dato refleja un humor social crítico hacia la dirigencia en general y una oposición que todavía no consigue transformarse en una alternativa capaz de canalizar el malestar económico.