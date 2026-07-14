Encuesta: Fuerza Patria lidera la intención de voto, La Libertad Avanza recorta la distancia y el PRO se mantiene tercero

Una nueva encuesta D'Alessio IROL y Berensztein mostró que Fuerza Patria continúa al frente de la carrera electoral, aunque La Libertad Avanza logró reducir la diferencia respecto de la medición anterior.

El principal dato del informe es que, ante un escenario hipotético de elecciones nacionales, Fuerza Patria obtiene el 32% de intención de voto, mientras que La Libertad Avanza reúne el 26%. Más atrás aparece el PRO, con el 18%, seguido por quienes no elegirían ninguna fuerza (7%), la izquierda (5%), la UCR (4%) y otros espacios minoritarios.

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Sin embargo, Fuerza Patria retrocedió un punto porcentual respecto de la medición anterior, mientras que La Libertad Avanza avanzó dos puntos, reduciendo la distancia entre ambos espacios a seis puntos porcentuales. El PRO, en tanto, se mantiene estable en el tercer lugar con el 18%.

Cuando se consultó con qué fuerza política se sienten más identificados, Fuerza Patria vuelve a ubicarse en el primer puesto con el 27% de las respuestas.

Detrás aparecen el PRO, con el 21%, "Ninguno", con el 18%, y La Libertad Avanza, con el 15%. Completan el ranking la UCR (6%), la izquierda (5%), otros espacios (3%), Provincias Unidas (3%) y quienes no saben (2%).

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La serie histórica que acompaña el informe también muestra que Fuerza Patria logró consolidarse como el espacio con mayor identificación partidaria desde comienzos de 2026, mientras que La Libertad Avanza se mantiene relativamente estable y el PRO conserva un piso cercano al 20%.

Igualmente, una fuerza que agrupe a una amplia mayoría sigue siendo un puesto vacante en la política argentina.

El peronismo sigue siendo la principal referencia electoral

Al consultar sobre la trayectoria política de los encuestados durante los últimos años, el 31% afirmó haberse inclinado por candidatos del peronismo, mientras que el 28% dijo haber votado al PRO.

Más atrás aparecen quienes se identifican con el centro (10%), la UCR (9%), el liberalismo o la centroderecha (9%), el centroizquierda (7%), mientras que la derecha, la izquierda y quienes no saben representan apenas el 2% cada uno.

El estudio preguntó además qué espacio político cuenta con las mejores propuestas y candidatos para resolver los problemas del país.

En ese apartado, Fuerza Patria alcanza el 26%, seguida muy de cerca por La Libertad Avanza, con el 23%. Sin embargo, un dato llamativo es que el 22% respondió que ningún partido ofrece hoy una propuesta convincente. El PRO quedó cuarto con el 16%.

La diferencia se amplía cuando se consulta cuál es el espacio con mayor capacidad de gestión y mejores equipos.

En ese caso, Fuerza Patria obtiene el 29%, mientras que La Libertad Avanza reúne el 20%, el PRO el 19% y otro 19% considera que ninguno cuenta con equipos capaces de resolver los problemas del país.

Los jóvenes: el bastión de La Libertad Avanza

La segmentación por edad refleja diferencias marcadas. Entre los menores de 34 años, La Libertad Avanza lidera con el 43%, muy por encima de Fuerza Patria (19%) y del PRO (30%).

En cambio, entre los mayores de 55 años, Fuerza Patria pasa al primer lugar con el 28%, seguida por el PRO (25%) y La Libertad Avanza, que cae al 24%.

La encuesta también revela diferencias según el nivel socioeconómico.

En el segmento de ingresos medio altos, el PRO encabeza la intención de voto con el 38%, seguido por La Libertad Avanza (33%) y Fuerza Patria (29%).

En los sectores medios bajos, en cambio, Fuerza Patria lidera con el 27%, seguida por La Libertad Avanza (26%) y el PRO (19%).

La distribución por género también presenta diferencias. Entre los hombres, La Libertad Avanza obtiene el 40%, seguida por Fuerza Patria (28%) y el PRO (17%).

Entre las mujeres ocurre el escenario inverso. Fuerza Patria alcanza el 30%, mientras que La Libertad Avanza reúne el 18% y el PRO también registra el 18%.

El informe muestra que el liderazgo electoral convive con un alto nivel de rechazo. Ante la pregunta sobre qué partido nunca votarían, el 43% mencionó a Fuerza Patria, el porcentaje más elevado del estudio.

En segundo lugar aparece La Libertad Avanza, con el 32%, seguida por el PRO, con el 12%. Más atrás quedaron la izquierda (7%), la UCR (3%) y otras respuestas minoritarias.

De este modo, la encuesta refleja un escenario de fuerte polarización que se sigue disputando mano a mano entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza. Mientras el espacio peronista conserva el liderazgo tanto en intención de voto como en identificación política y valoración de sus equipos, el oficialismo logra reducir la distancia electoral y mantiene una ventaja clara entre los votantes más jóvenes. El PRO, por su parte, conserva un caudal estable de apoyo y continúa siendo la tercera fuerza a nivel nacional.

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El trabajo fue realizado entre el 29 y el 30 de junio de 2026, sobre 800 casos de todo el país, relevó la identificación política, la trayectoria electoral, la valoración de los espacios partidarios y la intención de voto.

RG/MSS