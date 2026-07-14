Encuesta: Maradona o Messi, ¿a quién nos parecemos más los argentinos?

Una encuesta realizada por Giacobbe & Asociados preguntó a 2500 argentinos a quién nos parecemos más "en cuanto a valores y forma de ser", entre Lionel Messi y Diego Armando Maradona. La respuesta fue contundente: el 57,4% de los encuestados nombró al campeón del Mundial de México 86, mientras que solo el 39,4% mencionó al capitán de la Selección actual. Messi gana como ídolo deportivo, mientras que Maradona gana como espejo de la argentinidad.

Para el sociólogo Jorge Giacobbe, titular de la consultora de opinión pública que lleva su nombre y responsable de la encuesta, este resultado es "provocativo": "La pregunta es quién representa más a los argentinos, no quién te representa a vos, a cada persona encuestada, en términos individuales. Por eso es bien provocativo el dato. Hay que pensar en qué medida nos vemos más como Maradona pero nos gustaría más ser como Messi", señala.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Giacobbe cuenta que esta encuesta nació de una duda personal: qué tan representativa resulta la Selección actual en relación a la argentinidad. "Cuando juega la Selección y los argentinos se ponen orgullosos, se suele decir 'la Selección nos representa, Messi nos representa', como si solo llevar la bandera fuera un acto de representación", explica. "Yo tengo dudas de eso, por eso salimos a hacer esta medición".

Este estudio de opinión pública tiene un antecedente. "Antes de que empezara el Mundial hicimos una encuesta sobre la selección, fútbol y política. Dio datos clarísimos: Messi con 90% de imagen positiva, genio, ídolo. Preguntamos quién es el mejor jugador, y en las respuestas Messi lo pasa por arriba a Maradona, 70% a 30%. Pero nos quedamos con la sensación de que habíamos preguntado solo por lo futbolístico, no por lo extrafutbolístico", relata.

Todavía ocurre Messi

Entonces, en esta nueva encuesta la pregunta fue más específicamente dirigida hacia la idiosincracia nacional. Textualmente decía: "En cuanto a nuestros valores y forma de ser, ¿a quién nos parecemos más los argentinos?". Y ofrecía solo dos opciones: Maradona y Messi.

La lectura de la encuesta: dos formas de ser opuestas y una autocrítica

"Me parece que dentro de esos resultados hay una autocrítica de una parte de los argentinos", dice Giacobbe, "que entiende que uno de los pibes (por Maradona y Messi) era destructivo y autodestructivo, y el otro no; que uno es apegado a las reglas, y el otro no; que uno se podía te ganaba con trampa, y el otro no".

El sociólogo llega a una conclusión que puede resultar dura de asimilar. "Yo creo que esta Selección es un conjunto de símbolos bastante ajenos a nosotros mismos", destaca. Y enumera: "Ganaron el Mundial pasado desde la nobleza, jugando, sin tirarse al piso, sin meter gol con la mano, sin pinchar, sin quejarse, sin pelearse, sin reclamar. Esas no son características propias de los argentinos en ningún campo de la vida".

Finalmente, Giacobbe cierra su reflexión abriendo otra. "Esta selección es más que nosotros", asegura. Y pregunta, "¨¿En qué medida podemos hablar de representación? ¿Es una representación, o un aspiracional?"

La imagen de los políticos, en baja

Además de esta pregunta sobre la idiosincracia nacional, la encuesta también indaga en la imagen de las principales figuras políticas de la Argentina. Victoria Villarruel destaca con la mayor valoración positiva alcanzando un 50,3%, frente a un 33,9% de imagen negativa. Le siguen Patricia Bullrich con 41,0% de imagen positiva y 53,1% negativa, Javier Milei con 37,5% positiva y 56,9% negativa, y Axel Kicillof con 37,1% positiva y 51,9% negativa.

Por el contrario, figuras como Manuel Adorni y Máximo Kirchner presentan los niveles más altos de imagen negativa con un 75,8% y 70,8% respectivamente.

Específicamente sobre el nombramiento de Diego Santilli como Jefe de Gabinete, el 37,6% de los encuestados lo considera bueno para el Gobierno, mientras que un 43,9% opina que no es ni bueno ni malo. Respecto a la situación económica, la percepción es predominantemente negativa, ya que el 54,7% de los consultados afirma que la economía está empeorando.

La encuesta fue realizada entre el 30 de junio y el 6 de julio sobre una muestra de 2500 casos ajustados por cuotas de género, edad, nivel de estudios, ingresos percibidos y regiones argentinas, con un cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas a través de dispositivos móviles.



