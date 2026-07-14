Denunciaron por maltrato animal al hombre que trasladó una llama en un auto durante la celebración por la Selección argentina

El hombre fue denunciado por presunto maltrato animal por trasladar una llama dentro de un automóvil durante los festejos por la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026. Sucedió en el departamento de La Paz, en Mendoza, y se viralizó en redes sociales, donde se observó al animal asomando la cabeza por la ventanilla trasera del vehículo en medio de una caravana con bocinazos, banderas y música.

Seguido a que las imágenes tomaran estado público, las autoridades provinciales identificaron al conductor, un agente del Servicio Penitenciario de Mendoza, e iniciaron actuaciones tanto en el ámbito administrativo como judicial.

Aunque algunos usuarios bautizaron al animal como la "llama mundialista", especialistas y funcionarios advirtieron que el traslado lo expuso a una situación de alto estrés y representó un riesgo tanto para el animal como para los ocupantes del vehículo y el resto de las personas que participaban de la celebración.

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El reporte fue presentado por Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque de Mendoza, quien aclaró que realizó la presentación a título personal ante el Ministerio Público Fiscal. Sostuvo que, si bien la llama es un animal doméstico y no una especie silvestre protegida, eso no excluye la aplicación de las normas de protección contra el maltrato animal.

"Se trata de un maltrato animal. No se puede trasladar a una llama de esa manera. Llevarla en medio de una caravana, con bocinazos, música y fuegos de celebración, implica someterla a una situación de altísimo estrés", explicó.

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Haudet agregó que el animal no estaba siendo transportado por una necesidad específica, sino que fue subido al vehículo únicamente para participar de los festejos.

Qué sanciones podría recibir

El conductor enfrenta un sumario administrativo porque integra el Servicio Penitenciario de Mendoza.

Según el presidente de la Inspección General de Seguridad (IGS), Marcelo Puertas, se confirmó que el expediente ya fue abierto y que el agente será citado para ejercer su defensa.

Además, la investigación busca determinar si incurrió en conductas incompatibles con la función pública y si violó normas de tránsito al trasladar un animal de ese porte dentro del habitáculo del vehículo. En el ámbito administrativo, las sanciones podrían ir desde días de suspensión hasta la exoneración, dependiendo del resultado del sumario.

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MV