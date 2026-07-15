Que sanción podría enfrentar la Selección Argentina tras exhibir la bandera de las Islas Malvinas

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó bajo la lupa de la FIFA tras la victoria de la Selección frente a Inglaterra por 2-1 en Atlanta, luego de que los futbolistas desplegaron sobre el campo de juego una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas".

Durante los festejos por el pase a la final del Mundial 2026, los futbolistas Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez sostuvieron el trapo frente a la hinchada albiceleste, una acción que desafió de manera directa las estrictas normativas del máximo organismo del fútbol con respecto a los mensajes políticos.

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La trastienda de la seguridad del evento ya había catalogado el encuentro como de máximo riesgo, disponiendo en la previa la prohibición absoluta de ingresar al estadio con insignias referidas a la guerra de 1982.

A raíz de esta manifestación sobre el césped, el combinado nacional se expone principalmente a recibir una sanción económica. De acuerdo con los reglamentos de la FIFA, este tipo de conductas suele resolverse mediante multas financieras hacia la federación responsable.

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La posibilidad de sufrir una quita de puntos o la suspensión de futbolistas para el partido consagratorio quedó prácticamente descartada, ya que las medidas de índole deportiva severas se reservan únicamente para casos de extrema gravedad o de reincidencia directa.

Multas económicas y el antecedente de Rusia 2018 como eje clave

El antecedente más claro de este tipo de controversias en Copas del Mundo ocurrió durante Rusia 2018, cuando los jugadores helvéticos Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri festejaron sus goles frente a Serbia emulando el águila bicéfala albanesa.

En aquella oportunidad, y tras una fuerte queja de la federación serbia, el ente regulador del fútbol mundial decidió castigar a ambos futbolistas con una multa de 10.000 francos suizos a cada uno, descartando de plano cualquier tipo de suspensión deportiva.

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Asimismo, en el actual torneo de norteamérica existe un antecedente fresco: el director técnico de Egipto, Hossam Hassan, celebró el pase de su equipo a los octavos de final exhibiendo una bandera de Palestina en pleno terreno de juego.

Pese al fuerte impacto político y geopolítico que generó el accionar del seleccionador egipcio a nivel internacional, el tribunal de disciplina de la FIFA no emitió hasta el momento ningún tipo de comunicado oficial ni sanción disciplinaria por este hecho.

Aunque los estrictos controles del estadio en Estados Unidos impidieron que los 300 hinchas argentinos bajo la lupa ingresaran con carteles alusivos, el reclamo de soberanía terminó filtrándose a través de los propios protagonistas del juego.